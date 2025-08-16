Intenso movimiento en el centro de Córdoba por las compras del Día del Niño
Las ventas se incrementan durante el fin de semana en comparación con días anteriores, tanto en efectivo como con financiación. Las importaciones ofrecen mayor variedad.
16/08/2025 | 12:11Redacción Cadena 3
FOTO: Peatonal de la Ciudad de Córdoba
Audio. Intenso movimiento en la peatonal por el Día del Niño
Una mañana para todos
Las expectativas de ventas para este fin de semana por el Día del Niño son altas. En la Ciudad de Córdoba se espera que el sábado y el domingo sean días clave, con un aumento en la búsqueda de productos por parte de los consumidores. "El domingo también suele ser un día que la gente sale a buscar lo último", afirmó un comerciante de la zona céntrica.
En cuanto a los métodos de pago, se observa un cambio en las preferencias de los consumidores. "La gente está comprando mucho con tarjeta", comentó. Según él, esto se debe a que ofrecen la posibilidad de optar por descuentos en efectivo en productos específicos o financiación en hasta 12 cuotas.
La financiación se convierte en un factor determinante. "La gente busca mucho hoy el tema de la financiación", destacó, haciendo hincapié en que el pago en efectivo no predomina como en años anteriores.
Respecto a la oferta de productos, el comerciante señala que ha habido mejoras en la importación. "Ya han entrado algunos productos de importación, lo que permite a los clientes comparar precios", mencionó. Sin embargo, aclaró que no hay una gran diferencia en cuanto a productos que ellos manejan.
La dinámica de las compras también se ve afectada por si los padres vienen solos o acompañados de sus hijos. "El que viene con el chico seguramente lleva algo extra", explicó, sugiriendo que las decisiones de compra cambian según la compañía, lo que puede influir en el gasto total.
Informe de Fernando Barrionuevo
