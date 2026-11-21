FOTO: Femicidio en La Cañada: qué dice el nuevo parte médico sobre el estado del acusado.

Nicolás Gabriel Pedraza, el hombre de 38 años acusado del femicidio de Romina González, continúa internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba, bajo coma farmacológico y con asistencia respiratoria mecánica, según el último parte médico.

Desde el centro de salud informaron que el paciente se encuentra estable por el momento, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

Pedraza atraviesa el posoperatorio de las lesiones que sufrió en el cuello y el abdomen. Los médicos indicaron que continuará con asistencia respiratoria mecánica, sin precisar cuándo podría retirarse ese soporte.

El hombre permanece hospitalizado desde la noche del jueves 19 de noviembre, cuando fue trasladado de urgencia después del asesinato de su pareja en el bar Morrison, ubicado sobre la avenida Marcelo T. de Alvear al 300, frente a La Cañada.

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Romina González, de 35 años, era la encargada del establecimiento gastronómico donde también trabajaba Pedraza. El crimen ocurrió el jueves por la noche, entre las 20 y las 21, en el sector de los baños del local.

Una compañera de trabajo que ingresaba a cumplir su turno encontró a ambos tendidos en el suelo, con heridas de arma blanca. Personal del servicio de emergencias constató el fallecimiento de González en el lugar, mientras que Pedraza fue trasladado al hospital.

La principal hipótesis de los investigadores es que el hombre atacó a puñaladas a su pareja y posteriormente intentó quitarse la vida.

La causa está a cargo del fiscal de instrucción Gonzalo Berrotarán, quien imputó a Pedraza por femicidio y dispuso que permanezca bajo custodia policial durante su internación.

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Informe de Fernando Barrionuevo.