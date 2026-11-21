Femicidio de Romina González: el acusado sigue internado y en coma farmacológico
Nicolás Gabriel Pedraza, de 38 años, continúa con asistencia respiratoria mecánica en el Hospital de Urgencias. Los médicos informaron que permanece estable tras ser operado, aunque su pronóstico es reservado.
21/11/2026 | 09:45Redacción Cadena 3
FOTO: Femicidio en La Cañada: qué dice el nuevo parte médico sobre el estado del acusado.
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Audio. Femicidio de Romina González: el acusado sigue internado y en coma farmacológico
Una mañana para todos
Nicolás Gabriel Pedraza, el hombre de 38 años acusado del femicidio de Romina González, continúa internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba, bajo coma farmacológico y con asistencia respiratoria mecánica, según el último parte médico.
Desde el centro de salud informaron que el paciente se encuentra estable por el momento, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.
Pedraza atraviesa el posoperatorio de las lesiones que sufrió en el cuello y el abdomen. Los médicos indicaron que continuará con asistencia respiratoria mecánica, sin precisar cuándo podría retirarse ese soporte.
El hombre permanece hospitalizado desde la noche del jueves 19 de noviembre, cuando fue trasladado de urgencia después del asesinato de su pareja en el bar Morrison, ubicado sobre la avenida Marcelo T. de Alvear al 300, frente a La Cañada.
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Pedro, vecino y cliente del local donde asesinaron a Romina, contó que la víctima y el sospechoso atravesaban una separación conflictiva. La mujer tenía 35 años y era madre de un adolescente de 13.
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Romina González, de 35 años, era la encargada del establecimiento gastronómico donde también trabajaba Pedraza. El crimen ocurrió el jueves por la noche, entre las 20 y las 21, en el sector de los baños del local.
Una compañera de trabajo que ingresaba a cumplir su turno encontró a ambos tendidos en el suelo, con heridas de arma blanca. Personal del servicio de emergencias constató el fallecimiento de González en el lugar, mientras que Pedraza fue trasladado al hospital.
La principal hipótesis de los investigadores es que el hombre atacó a puñaladas a su pareja y posteriormente intentó quitarse la vida.
La causa está a cargo del fiscal de instrucción Gonzalo Berrotarán, quien imputó a Pedraza por femicidio y dispuso que permanezca bajo custodia policial durante su internación.
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Fue en la calle Marcelo T. de Alvear al 380, en el centro de la capital provincial. La víctima era empleada del local. El agresor se encuentra internado en grave estado.
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Informe de Fernando Barrionuevo.
Lectura rápida
¿Quién es el acusado del femicidio? El acusado es Nicolás Gabriel Pedraza, de 38 años.
¿Quién fue la víctima? La víctima es Romina González, de 35 años.
¿Cuándo ocurrió el crimen? El crimen ocurrió el jueves por la noche, entre las 20 y las 21.
¿Dónde sucedió el hecho? Sucedió en el bar Morrison, ubicado sobre la avenida Marcelo T. de Alvear al 300.
¿Qué le sucedió a Pedraza tras el crimen? Pedraza fue trasladado al Hospital de Urgencias de Córdoba y permanece en coma farmacológico.