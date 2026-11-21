Explosión en Lanús: murieron otras dos personas y ya son cuatro las víctimas fatales
Los fallecidos tenían 33 y 28 años y permanecían internados en un hospital de San Justo, en La Matanza. La Fiscalía confirmó los nuevos decesos, ocurridos una semana después del siniestro en Remedios de Escalada.
21/11/2026 | 10:17Redacción Cadena 3
FOTO: Ya son cuatro muertos por la explosión en Lanús.
Dos personas murieron este sábado por la mañana como consecuencia de las heridas sufridas durante la explosión ocurrida hace una semana en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús. Con estos nuevos fallecimientos, la cifra de víctimas fatales ascendió a cuatro.
La información fue confirmada por la Fiscalía, que precisó que ambas personas permanecían internadas en un hospital de San Justo, en el partido de La Matanza.
Uno de los fallecidos tenía 33 años y era operario de una empresa tercerizada que realizaba tareas en el lugar donde se produjo la explosión. La otra víctima tenía 28 años. Según se informó, uno de los decesos ocurrió durante las primeras horas de este sábado.
El episodio se registró hace una semana en Remedios de Escalada y desencadenó un incendio de grandes dimensiones.
A raíz de la explosión, varias personas sufrieron heridas de distinta consideración y debieron ser hospitalizadas. Dos de ellas fallecieron inicialmente y otras dos murieron este sábado, lo que elevó a cuatro el número de víctimas fatales.
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El accidente ocurrió a la altura de Boulogne, en el partido bonaerense de San Isidro. Uno de los vehículos se incendió y sus ocupantes quedaron atrapados. El tránsito estuvo interrumpido, pero ya fue habilitado.
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Informe de Mauricio Conti.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Remedios de Escalada? Una explosión causó heridas a varias personas y cuatro fallecimientos confirmados.
¿Quiénes son las víctimas? Dos de las víctimas tenían 33 y 28 años, y eran operarios de una empresa en el lugar de la explosión.
¿Cuándo sucedió la explosión? La explosión ocurrió hace una semana, y los nuevos fallecimientos fueron reportados el sábado por la mañana.
¿Dónde se registró el incidente? En Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús.
¿Por qué es relevante esta noticia? La explosión desencadenó un incendio y dejó un número significativo de víctimas fatales, lo que resalta la gravedad del incidente.