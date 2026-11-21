FOTO: Ya son cuatro muertos por la explosión en Lanús.

Dos personas murieron este sábado por la mañana como consecuencia de las heridas sufridas durante la explosión ocurrida hace una semana en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús. Con estos nuevos fallecimientos, la cifra de víctimas fatales ascendió a cuatro.

La información fue confirmada por la Fiscalía, que precisó que ambas personas permanecían internadas en un hospital de San Justo, en el partido de La Matanza.

Uno de los fallecidos tenía 33 años y era operario de una empresa tercerizada que realizaba tareas en el lugar donde se produjo la explosión. La otra víctima tenía 28 años. Según se informó, uno de los decesos ocurrió durante las primeras horas de este sábado.

El episodio se registró hace una semana en Remedios de Escalada y desencadenó un incendio de grandes dimensiones.

A raíz de la explosión, varias personas sufrieron heridas de distinta consideración y debieron ser hospitalizadas. Dos de ellas fallecieron inicialmente y otras dos murieron este sábado, lo que elevó a cuatro el número de víctimas fatales.

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Informe de Mauricio Conti.