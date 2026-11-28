El abogado especialista en Derecho Internacional Público Marcelo Céspedes analizó en Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario el rechazo del Tribunal del Mar al pedido argentino para frenar el proyecto Sea Lion. Explicó qué instancias judiciales quedan pendientes, por qué el resultado representa un revés diplomático y qué herramientas podría utilizar el país para desalentar las inversiones británicas.

El rechazo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar al planteo argentino para suspender la explotación petrolera en aguas próximas a las islas Malvinas representa un revés para la estrategia diplomática del país. La resolución fue adoptada por 18 votos contra tres y dejó abierta la posibilidad de que el Reino Unido avance con el proyecto Sea Lion. Para Cespedes, se trata de un antecedente adverso, aunque aclaró que todavía queda una instancia judicial por resolver: "Es un revés, pero no está terminado el partido".

El especialista explicó que la Argentina había solicitado la conformación de un tribunal arbitral para determinar si el Reino Unido viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar al avanzar con la extracción de petróleo en una plataforma continental cuya soberanía está en disputa. Mientras se constituye ese organismo, el Gobierno había recurrido al Tribunal del Mar para pedir medidas provisionales que suspendieran las actividades. Sin embargo, ese planteo no prosperó.

La instancia arbitral y los tiempos que vienen

Céspedes señaló que el próximo paso será la conformación del tribunal arbitral, integrado por cinco miembros: uno propuesto por la Argentina, otro por el Reino Unido y los tres restantes elegidos de común acuerdo entre ambos países. Una vez constituido, deberá escuchar los argumentos de las partes y emitir un laudo sobre la controversia vinculada con el proyecto petrolero. Según estimó, si el procedimiento avanza con rapidez, podría quedar conformado a comienzos de 2027 y resolverse durante ese mismo año.

De todos modos, el abogado advirtió que el fallo conocido este sábado puede tener consecuencias más allá de lo estrictamente judicial. Consideró que la decisión podría alentar a las empresas que tenían dudas sobre su participación en Sea Lion a continuar con el proyecto. "Reino Unido tiene un visto bueno y también lo que tiene en contra esto es que permite que las empresas que estaban dudando si continuar o no con el proyecto se animen y sigan", sostuvo. En ese sentido, remarcó que el resultado obliga a la Argentina a revisar cómo presentó sus argumentos ante los organismos internacionales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno de los puntos centrales de la discusión es la relación entre la explotación de los recursos naturales y el reclamo histórico de soberanía sobre las islas. Ante la consulta sobre si primero debería resolverse a quién pertenecen las Malvinas, Cespedes explicó que justamente la posición argentina busca evitar que la extracción de petróleo modifique de manera irreversible la situación mientras continúa abierta la disputa. "Este petróleo se está sacando de un territorio que no es del Reino Unido. Está en disputa", afirmó.

En esa línea, detalló el argumento que sostiene el país: si en una instancia futura se determina que las islas deben quedar bajo soberanía argentina, los recursos extraídos durante estos años no podrán recuperarse. "Hasta tanto no se solucione esta disputa, nadie puede ir a sacar petróleo de ahí", resumió sobre el planteo que llevó la Argentina ante la Justicia internacional. El abogado aclaró que el procedimiento arbitral no resolverá la soberanía de Malvinas, sino la controversia relacionada con las actividades petroleras y la aplicación de la Convención del Mar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Vaca Muerta, una herramienta para desalentar inversiones

Consultado sobre las posibles sanciones que el Gobierno argentino podría aplicar a las empresas que participen de la explotación en Malvinas, Cespedes consideró que las medidas locales pueden funcionar como un instrumento de presión. En particular, mencionó la posibilidad de desalentar su participación en otros proyectos dentro del país, como Vaca Muerta. "Creo que sirven para desalentar a empresas extranjeras que inviertan en ese tipo de proyectos", señaló.

El especialista también planteó que la Argentina cuenta con una alternativa atractiva para el sector energético y que eso podría jugar a favor de su estrategia. A su entender, las compañías que evalúan participar de Sea Lion podrían encontrar mayores incentivos para invertir en el desarrollo petrolero argentino antes que en un proyecto cuya situación jurídica y política continúa en discusión. La resolución del Tribunal del Mar, por lo tanto, no cierra la disputa, pero sí deja un escenario más complejo para la posición argentina y abre una nueva etapa de definiciones judiciales, diplomáticas y económicas.

Entrevista de Jonatan Raimundo.