FOTO: Ludopatía: alertan por el fuerte crecimiento de las apuestas online entre pacientes.

El especialista en adicciones Darío Gigena Parker advirtió sobre el crecimiento del juego online problemático y reveló que su equipo de profesionales registró un aumento del 200% en los últimos dos años respecto de los dos anteriores entre los pacientes que atiende.

El especialista explicó que, además de las consultas específicas por ludopatía, comenzaron a detectar personas que presentaban conductas problemáticas vinculadas con las apuestas, aunque inicialmente habían solicitado atención por otros problemas de salud mental.

"Nos encontramos con la sorpresa de que aumentó un 200% la presencia del juego online problemático en nuestra población clínica en los últimos dos años, comparado con los dos años anteriores. En los últimos dos años explotó", señaló en Cadena 3.

Gigena Parker indicó que actualmente predominan las apuestas deportivas online y alertó sobre las estrategias que utilizan las plataformas para captar nuevos usuarios, entre ellas, el ofrecimiento de bonos para realizar las primeras apuestas.

"Después va avanzando y podés apostar las 24 horas, los siete días de la semana, en la tranquilidad de tu privacidad con el celular", explicó. En ese sentido, manifestó su preocupación por los jóvenes y las dificultades que tienen las familias para detectar estas conductas.

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El especialista celebró la aprobación parlamentaria de la iniciativa para regular los juegos de azar y prevenir la ludopatía, y la comparó con las restricciones que se impusieron años atrás a la publicidad del tabaco.

"Nunca más tuvimos una conquista como la que estamos viendo hoy. Es algo que no me esperaba, sinceramente, porque las presiones y lo que hay en juego es mucho", expresó.

Gigena Parker apuntó contra los intereses económicos de las empresas de apuestas y cuestionó su presencia como patrocinadoras de los principales clubes del fútbol argentino, de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus acuerdos publicitarios con figuras públicas. "Todo eso se tiene que acabar", sostuvo.

También recordó las dificultades que existieron para avanzar con un incremento de los impuestos a las bebidas alcohólicas, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reducir los problemas asociados al consumo entre los jóvenes.

Por último, consideró que la intervención del papa León XIV fue fundamental para destrabar el tratamiento legislativo de la iniciativa. "No hay ninguna duda de que el mensaje del Papa fue determinante", afirmó.

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Informe de Lucía González.