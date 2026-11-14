Yacarés, zorros y serpientes en Rosario: recomendaciones ante la aparición de fauna silvestre
La creciente del Paraná y el desplazamiento de camalotes favorecen el acercamiento de distintas especies a sectores urbanos. La Provincia recordó que están protegidas por ley y difundió pautas para evitar accidentes y saber cómo actuar ante un avistaje.
14/11/2026 | 11:40Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Presencia de yacarés por la crecida del río.
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Cadena 3 Rosario
La crecida de los cursos de agua y el desplazamiento de camalotes desde el norte provincial favorecen la llegada de animales a zonas urbanas y periurbanas. Desde el Ministerio de Ambiente de Santa Fe recordaron que son especies protegidas y difundieron recomendaciones para actuar ante un avistaje sin poner en riesgo a las personas ni a los ejemplares.
El director provincial de la Delegación Centro del Ministerio, el médico veterinario Mauro Pergazere, explicó que la crecida inunda los refugios naturales y reduce la disponibilidad de alimento. Entre los ejemplares observados en los últimos días mencionó culebras, yararás y zorros, además de ciervos axis, una especie exótica detectada en Rosario y Santa Fe. También advirtió sobre la posible aparición de aguará guazú, carpinchos y lagartos overos.
Desde la Provincia recordaron que la fauna autóctona está protegida por la Ley Provincial 4830, que prohíbe su caza, captura, tenencia como mascota, comercialización y maltrato. Ante el hallazgo de un ejemplar en una zona urbana o periurbana, se debe avisar al 911, a la Policía Ecológica o a la Guardia Rural Los Pumas. También se puede contactar a la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna mediante el correo [email protected].
Qué hacer ante la aparición de un animal
La recomendación principal es mantener distancia y no intentar tocar, perseguir, capturar ni trasladar al animal. Tampoco hay que acorralarlo, acercarse para tomar fotografías o videos ni ofrecerle comida o agua. Además, se deben mantener perros y gatos dentro de las viviendas o sujetos con correa para evitar el contacto.
En el caso de las serpientes, se aconseja mantener los patios desmalezados, con pasto corto y libres de escombros y basura. Para limpiar sectores con pastizales es conveniente utilizar botas de caña alta y guantes. Si ocurre una mordedura, hay que lavar la zona con agua y jabón, retirar anillos o prendas ajustadas y acudir inmediatamente a un centro de salud. No se deben realizar torniquetes, cortes ni intentar succionar el veneno.
Informe de Alejo Gerbaudo.
Lectura rápida
¿Qué está ocurriendo en Santa Fe? La crecida de los cursos de agua y el desplazamiento de camalotes están llevando a animales a zonas urbanas y periurbanas.
¿Quién es el responsable de las recomendaciones? El Ministerio de Ambiente de Santa Fe y el director provincial Mauro Pergazere.
¿Cuándo se han observado estos animales? En los últimos días, tras la crecida de los cursos de agua.
¿Dónde se debe informar sobre avistamientos de fauna? Al 911, a la Policía Ecológica o a la Guardia Rural Los Pumas.
¿Por qué es importante no acercarse a los animales? Para evitar poner en riesgo tanto a las personas como a los ejemplares, ya que son especies protegidas.