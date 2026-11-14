Yacarés, zorros y serpientes en Rosario: recomendaciones ante la aparición de fauna silvestre

La crecida de los cursos de agua y el desplazamiento de camalotes desde el norte provincial favorecen la llegada de animales a zonas urbanas y periurbanas. Desde el Ministerio de Ambiente de Santa Fe recordaron que son especies protegidas y difundieron recomendaciones para actuar ante un avistaje sin poner en riesgo a las personas ni a los ejemplares.

El director provincial de la Delegación Centro del Ministerio, el médico veterinario Mauro Pergazere, explicó que la crecida inunda los refugios naturales y reduce la disponibilidad de alimento. Entre los ejemplares observados en los últimos días mencionó culebras, yararás y zorros, además de ciervos axis, una especie exótica detectada en Rosario y Santa Fe. También advirtió sobre la posible aparición de aguará guazú, carpinchos y lagartos overos.

Desde la Provincia recordaron que la fauna autóctona está protegida por la Ley Provincial 4830, que prohíbe su caza, captura, tenencia como mascota, comercialización y maltrato. Ante el hallazgo de un ejemplar en una zona urbana o periurbana, se debe avisar al 911, a la Policía Ecológica o a la Guardia Rural Los Pumas. También se puede contactar a la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna mediante el correo [email protected].

Qué hacer ante la aparición de un animal

La recomendación principal es mantener distancia y no intentar tocar, perseguir, capturar ni trasladar al animal. Tampoco hay que acorralarlo, acercarse para tomar fotografías o videos ni ofrecerle comida o agua. Además, se deben mantener perros y gatos dentro de las viviendas o sujetos con correa para evitar el contacto.

En el caso de las serpientes, se aconseja mantener los patios desmalezados, con pasto corto y libres de escombros y basura. Para limpiar sectores con pastizales es conveniente utilizar botas de caña alta y guantes. Si ocurre una mordedura, hay que lavar la zona con agua y jabón, retirar anillos o prendas ajustadas y acudir inmediatamente a un centro de salud. No se deben realizar torniquetes, cortes ni intentar succionar el veneno.

Informe de Alejo Gerbaudo.