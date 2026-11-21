El lanzamiento del GTA VI reavivó el debate sobre la influencia de los videojuegos violentos en los más jóvenes. En diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, Alan Cruz, conocido en las redes como Dalcru, periodista, creador de contenido especializado en videojuegos y exintegrante del seleccionado argentino de Esports en los Suramericanos Santa Fe 2026, defendió el entretenimiento digital y cuestionó la idea de que jugar títulos con contenido delictivo convierta a las personas en criminales.

El creador explicó que la expectativa por el nuevo lanzamiento es comparable con la revolución que genera un Mundial de fútbol. Recordó que pasaron 13 años desde la entrega anterior y sostuvo que durante todo ese tiempo se acumuló una enorme expectativa entre los jugadores. Incluso contó que modificó sus horarios para poder jugar y que llegó a quedarse hasta las tres de la madrugada frente a la pantalla.

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Sobre el impacto que genera el videojuego, Cruz consideró que se trata de un fenómeno cultural que excede el entretenimiento habitual. Comparó la espera con un acontecimiento deportivo que moviliza a millones de personas y modifica sus rutinas durante un período determinado. También relató que su pareja quería compartir la experiencia y le pidió que no avanzara demasiado en la historia mientras estaba de viaje.

El debate por la violencia en los videojuegos

Consultado sobre las críticas por el contenido violento del GTA VI, Dalcru sostuvo que no considera que los videojuegos provoquen conductas delictivas. "No creo que la idea del juego es que los chicos salgan a robarse, salgan a ser delincuentes", expresó. En ese sentido, comparó las acciones que realizan los personajes con otros contenidos de ficción, como películas, canciones y libros que también incluyen armas, robos y situaciones violentas.

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El periodista también señaló que existen numerosos videojuegos en los que los usuarios deben combatir, robar o cometer acciones ilegales como parte de una historia. Para explicar su postura, mencionó los juegos de fútbol y los títulos bélicos: "Los videojuegos hacen esto, nos ayudan a escapar de la realidad". Según su mirada, participar de esas experiencias no implica que una persona quiera trasladar esas conductas a su vida cotidiana.

Respecto de la evolución de la saga, destacó que el nuevo título presenta cambios en sus personajes y en las posibilidades que tiene el jugador. Remarcó que, por primera vez, una mujer forma parte de los protagonistas principales y que también se pueden tomar decisiones sobre cómo desarrollar determinadas misiones. Además, sostuvo que el usuario puede elegir entre comportamientos más o menos violentos dentro de las alternativas que ofrece el juego.

La responsabilidad de los adultos y la edad recomendada

Uno de los puntos en los que Cruz hizo hincapié fue la clasificación por edades. Aclaró que el GTA no está destinado a niños y que su acceso por parte de menores depende de la supervisión de padres, madres o tutores. "Si el juego dice que es para mayores de 18 y lo juegan menores, la culpa ahí no es del juego", afirmó durante el intercambio.

Finalmente, el creador de contenido consideró que no debe confundirse la existencia de videojuegos con las conductas delictivas de la sociedad. También cuestionó que se responsabilice a una producción por los problemas de violencia que existen desde mucho antes de su lanzamiento.

Entrevista de Jonatan Raimundo.