"Patines y tener una familia": las cartas de 500 chicos que buscan padrinos navideños

Navidad al Rescate es una iniciativa solidaria que busca que 500 niños y niñas de Rosario reciban en Navidad alguno de los regalos que pidieron en sus cartas a Papá Noel. El proyecto funciona en la ciudad desde 2023 y este año tendrá su cuarta edición. "Al principio nos llamábamos Misión Papá Noel, la iniciativa surgió en San Nicolás, nosotras la trajimos a Rosario y desde este año nos llamamos Navidad al Rescate", contó Agostina Camozzi, una de las organizadoras, en diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario.

Cómo funciona la iniciativa

El mecanismo consiste en que los chicos de distintos merenderos y hogares escriban a mano sus cartas con dos opciones de regalos que les gustaría recibir. Luego, las organizadoras las cargan en la página web y, cuando se habilitan las inscripciones, los voluntarios pueden anotarse para convertirse en padrinos de alguno de ellos. La asignación de las cartas se realiza de manera aleatoria.

FOTO: Los deseos de los niños rosarinos.

Camozzi explicó que los pedidos son revisados previamente para garantizar que sean posibles de cumplir. "Nos ocupamos de controlar esas cartitas para que no escriban nada electrónico y que haya al menos un regalo accesible", señaló. Una vez que reciben la carta, los padrinos deben elegir una de las opciones, conseguir el obsequio y llevarlo al punto de recolección que se les indica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La propuesta creció año tras año: comenzó con 100 chicos, luego llegó a 200, 300 y 400, hasta alcanzar los 500 destinatarios previstos para esta Navidad. "Nos damos cuenta de que son un montón y año a año vamos creciendo cada vez más y tratamos de llegar a más y más niños", sostuvo la organizadora.

Cartas que reflejan mucho más que un pedido

Entre los pedidos aparecieron bicicletas, patines, juguetes y ropa, pero también deseos vinculados con sus familias. Un nene de 10 años pidió que sus seres queridos pudieran pasar las fiestas unidos y en paz, además de una pelota. Otra nena escribió que quería una bicicleta o un pijama, pero aclaró que lo más importante era que su familia estuviera bien.

FOTO: Los deseos de los niños rosarinos.

También hubo historias que conmovieron especialmente a las organizadoras. Camozzi contó el caso de una nena de cuatro años que insistió en incluir un regalo para su hermano menor. "Le dijimos que completara otra cosa, porque tu hermanito también tiene su carta, pero no: yo quiero para mi hermanito", relató.

FOTO: Los deseos de los niños rosarinos.

Cómo sumarse como voluntario

La organización también contempla una instancia de emergencia para los casos en los que algún padrino no pueda completar el compromiso. "Nos aseguramos de que todos los nenes que escribieron las cartas tengan su regalito en Navidad", afirmó Camozzi. Para eso, convocan a voluntarios que puedan resolver los pedidos pendientes en un plazo de dos o tres días.

Las inscripciones para apadrinar estarán disponibles probablemente durante la semana próxima, una vez que finalice la carga de las cartas. Quienes quieran participar pueden ingresar a navidadalrescate.com o seguir la cuenta de Instagram @navidadalrescate.ros, donde se anunciará la apertura de la convocatoria. Además, buscan coordinadores y merenderos u hogares que quieran incorporarse a la propuesta.

"Nosotros sabemos que no le vamos a cambiar la vida a estos niños, ojalá pudiéramos cambiarles la vida, pero por lo menos le sacamos una sonrisa", concluyó la organizadora.

Entrevista de Jonatan Raimundo.