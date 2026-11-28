El río Paraná se mantiene en ascenso en Rosario y quedó a apenas dos centímetros del nivel de alerta, en una semana marcada por las fluctuaciones y la presencia de grandes masas de camalotes. Con las altas temperaturas y el comienzo de los días de mayor actividad náutica, crece la cantidad de personas que se acercan a disfrutar del agua, aunque las condiciones actuales exigen prestar especial atención a la navegación.

Dana Kleier, referente de la Cámara Náutica de Rosario, explicó en Una Mañana Para Todos en Cadena 3 Rosario que las crecientes forman parte del comportamiento natural del río y también generan nuevas posibilidades para quienes lo recorren. "Estas crecientes son parte natural del río y traen un montón de beneficios, pero también hay que navegar con más precaución". En ese sentido, pidió no tenerle miedo al Paraná, sino conocer sus particularidades y adaptar los recorridos a las condiciones del momento.

Las recomendaciones para salir a navegar

Entre las principales sugerencias, Kleier destacó evitar los horarios nocturnos, mantenerse alejado de la costa y reducir la velocidad cuando aparecen camalotes en el recorrido. También remarcó la importancia de revisar el motor antes de salir, comprobar que no tenga averías y llevar todos los elementos de seguridad obligatorios. "No navegar en horarios nocturnos, para tener una mejor visibilidad", señaló como primera recomendación.

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Otro punto fundamental es informar quiénes integran la embarcación y cuándo tienen previsto regresar. En los clubes y guarderías existe un libro de rol donde se registran los datos de la lancha, la tripulación, un teléfono de contacto y los horarios de salida y regreso. "Es como un control de stock de personas y lanchas en la guardería", graficó. Si una embarcación no vuelve en el horario previsto, el personal puede comunicarse con los contactos y dar aviso a Prefectura.

Para quienes salen en kayak, canoa, piragua o tabla desde sectores sin controles de guarderías, la recomendación es avisarle a un familiar o amigo dónde estarán y cuándo esperan regresar. Además, Kleier recordó que el teléfono de Prefectura es el 106 y aconsejó tenerlo siempre presente ante cualquier emergencia. En el caso de las embarcaciones a remo, el uso del chaleco salvavidas o dispositivo de ayuda a la flotación es obligatorio. También está prohibida su navegación durante la noche.

Camalotes, animales y objetos que pueden aparecer en el recorrido

La creciente modifica los espacios habituales de navegación y acerca a las costas grandes acumulaciones de vegetación. La referente de la Cámara Náutica advirtió que esas islas flotantes pueden transportar animales y recomendó no aproximarse para observarlos. "Si vemos la presencia de algún ofidio o un roedor, no acercarnos, simplemente ser espectadores de lejos", indicó.

En caso de una mordedura de serpiente, Kleier explicó que es importante sacar una fotografía del animal, siempre que pueda hacerse sin exponerse a otro riesgo, para facilitar su identificación por parte de los profesionales. También señaló que en Rosario la atención debe realizarse en el Hospital Provincial, ubicado en Alem 1450, que cuenta con suero antiofídico y funciona las 24 horas. Los teléfonos informados durante la entrevista fueron 0341-472-1111 y 0341-472-1144. Ante una emergencia, recomendó dar aviso a Prefectura o al SIES para activar el protocolo correspondiente.

La precaución también debe extenderse a los objetos que arrastra el agua. Kleier contó que recientemente encontró "una heladera flotando en el medio del canal", una situación que refleja los peligros que pueden aparecer incluso en sectores conocidos. A esto se suman troncos, árboles y muelles hundidos, por lo que insistió en no navegar demasiado cerca de la costa y evitar tirarse de cabeza al agua sin conocer qué hay debajo de la superficie.

Controles, alcohol y nuevos lugares para recorrer

Con el comienzo de la temporada de mayor movimiento, también volverán los operativos conjuntos entre Prefectura y la Municipalidad de Rosario. Kleier confirmó que se retomaron los acuerdos para realizar controles, incluidos los de alcoholemia. En ese punto, aclaró que la normativa nacional establece para las embarcaciones una tolerancia de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, a diferencia de la tolerancia cero vigente para los vehículos en Rosario. De todos modos, su recomendación fue evitar el consumo: "Intentar no consumir alcohol, disfrutar el río en familia, con amigos".

La creciente también permite acceder a sectores que durante los períodos de bajante permanecen cerrados o tienen poca profundidad. Como ejemplo, mencionó La Vaca Muerta, una laguna ubicada en la zona del paso oriental, detrás del banquito de San Andrés, a la que hacía varios años no podía ingresar. Sin embargo, advirtió que descubrir nuevos espacios requiere saber interpretar el río: "Tenemos que aprender a leer el río". Para quienes cuentan con una ecosonda, el dispositivo permite conocer la profundidad, mientras que los GPS ayudan a marcar puntos de ingreso y evitar desorientarse en sectores con canales y brazos de agua que se multiplican.

Finalmente, Kleier recomendó ingresar a lugares desconocidos a velocidad mínima y, para quienes no tienen experiencia, elegir recorridos habituales en lugar de aventurarse por sectores que no conocen. También pidió consultar los pronósticos, la altura del Paraná y los avisos meteorológicos antes de salir, especialmente ante la posibilidad de tormentas repentinas asociadas al fenómeno de El Niño. "No le tengan miedo al río, porque la verdad que no pasa nada. Naveguemos con precaución, con los elementos de seguridad", resumió.

Entrevista de Jonatan Raimundo.