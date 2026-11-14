El nuevo autotest de VIH: "La idea es que las personas puedan hacerlo con privacidad en casa"

El primer autotest de VIH de uso oral ya está disponible en farmacias y permite realizar la prueba en el ámbito privado, sin extracción de sangre y con un resultado en 20 minutos. El médico infectólogo Sergio Lupo explicó sus características, las limitaciones del método y la importancia de sostener la prevención de las infecciones de transmisión sexual.

El dispositivo funciona mediante un hisopo que se pasa por las encías superior e inferior. Luego se introduce en un tubo con una solución y se espera aproximadamente 20 minutos para obtener el resultado. Una línea indica un resultado negativo y dos líneas, uno positivo. "Lo novedoso es que las personas lo van a poder hacer solas en su casa, sobre todo la gente que no quiera que nadie se entere o que tenga algún temor de acudir a algún lugar", explicó Lupo en diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario.

El especialista aclaró que un resultado positivo no confirma por sí solo el diagnóstico y requiere una consulta médica y estudios para su confirmación. También recomendó sacarle una fotografía al resultado una vez transcurrido el tiempo indicado y consultar con un profesional en cualquier circunstancia. Según señaló, la incorporación de esta herramienta apunta a detectar a personas que todavía no conocen su diagnóstico. En Argentina, estimó que alrededor de 18.000 personas viven con VIH sin saberlo.

El período de ventana y el costo del dispositivo

Uno de los aspectos importantes del autotest es el período de ventana, es decir, el tiempo que debe transcurrir desde una posible exposición para que el resultado sea confiable. Lupo precisó que este dispositivo tiene un período de tres meses. "Si mi relación sexual no segura fue hace un año, es totalmente válido. Si fue hace una semana, lo hago y después lo vuelvo a repetir nuevamente al tercer mes", explicó. Por eso, una prueba realizada poco después de una situación de riesgo no descarta una infección reciente.

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?? LLEGA EL AUTOTEST DE VIH: SE PODRÁ HACER EN CASA Y OBTENER EL RESULTADO EN 20 MINUTOS https://t.co/j3PM2Pbf2G — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 14, 2026

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En cuanto al precio, mencionó un valor aproximado de 25.000 pesos. El infectólogo consideró que la competencia podría contribuir a reducir el costo y recordó que existen otras alternativas de testeos gratuitos. También planteó que el autotest puede ser una opción para quienes buscan privacidad o quieren realizarse una prueba antes de iniciar una relación sexual con una nueva pareja.

Lupo advirtió sobre la disminución del uso del preservativo y el aumento de otras infecciones de transmisión sexual. "El preservativo yo creo que ya puede estar en un museo histórico", ironizó, aunque remarcó que la pérdida del hábito de mantener relaciones sexuales seguras tiene consecuencias. Mencionó especialmente la sífilis y el HPV, entre otras infecciones que volvieron a registrar una presencia frecuente.

Finalmente, el médico señaló que la prevención no depende exclusivamente de campañas aisladas, sino también de la educación desde edades tempranas. Cuestionó que la aplicación de la Educación Sexual Integral en las escuelas dependa muchas veces de la iniciativa de las autoridades o de los docentes. "Lo que se incorpora de chico, el hábito se mantiene toda la vida", sostuvo. Y concluyó que la seguridad sexual debería incorporarse como un hábito cotidiano, de la misma manera que otros cuidados vinculados con la salud.

Entrevista de Susana Manzelli.