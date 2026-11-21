Rodrigo Álvarez, especialista en ciberseguridad de ESET Latinoamérica y coordinador de la ONG Argentina Cibersegura, analizó la implementación de la ley que habilita a la Policía de Santa Fe a solicitar el IMEI de los teléfonos celulares durante controles en la vía pública. En diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, sostuvo que la normativa aborda un problema real, aunque consideró que todavía es necesario evaluar sus resultados.

El especialista recordó que en Santa Fe se denuncian alrededor de **200 robos de celulares por día** y que se recupera aproximadamente el **5%** de los dispositivos. Sobre la prueba piloto realizada antes de la implementación de la medida, señaló que, de un universo de **680 denuncias analizadas**, se iniciaron **160 investigaciones** y se recuperaron **14 teléfonos**. "Esta prueba piloto no cambió demasiado ese resultado", afirmó.

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Álvarez consideró que la normativa contempla herramientas que pueden resultar positivas, especialmente en los controles sobre comercios dedicados a la venta, reparación y reventa de teléfonos. También destacó la creación de listas negras y blancas de dispositivos y el trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público y el Enacom.

Sin embargo, manifestó reparos sobre los controles callejeros. Explicó que los teléfonos robados pueden ser modificados mediante un procedimiento conocido como flasheo, que permite alterar el IMEI original e incorporar uno falso. De esa manera, el número que figura en el sistema operativo puede no coincidir con el que tiene registrado físicamente el equipo. Para graficarlo, lo comparó con cambiarle la patente a un automóvil para ocultar su identidad.

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En ese sentido, remarcó que la efectividad del sistema depende de que las víctimas realicen las denuncias y aporten el número de identificación del dispositivo. "Si la persona no denunció el teléfono, esa lista no va a figurar. Entonces, el dispositivo va a seguir circulando sin ningún problema", explicó. También advirtió que la falta de denuncias constituye uno de los principales obstáculos para alimentar las bases de datos.

Para fundamentar sus observaciones, comparó la iniciativa santafesina con una experiencia implementada en