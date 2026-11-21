El abogado Diego Lo Giudice, doctor en Derecho y profesor universitario especializado en Derecho de Daños y Derecho del Consumidor, analizó en diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario las posibles responsabilidades legales del dueño de los tres perros pitbull que atacaron y mataron a un caniche en el centro de Rosario. El especialista explicó que el caso debe abordarse desde tres ámbitos diferentes: el administrativo, el penal y el civil, cada uno con sus propias reglas y consecuencias.

Tres tipos de responsabilidades

Lo Giudice señaló que la responsabilidad administrativa corresponde al municipio y está vinculada con las medidas de seguridad y control que deben cumplirse en la tenencia de animales. La vía penal, en cambio, determina si existe un delito que justifique una condena, mientras que la civil contempla la reparación económica por los daños ocasionados. En ese sentido, remarcó que la liberación del propietario no significa que quede exento de otras responsabilidades.

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Sobre la situación penal, el abogado consideró que existen dificultades para configurar un delito en este caso. Explicó que, bajo la legislación vigente, los animales son considerados cosas a los efectos jurídicos y que el delito de daño requiere demostrar una intención de provocar ese perjuicio. "Tenemos que hablar de una intención de dañar del dueño, lo cual en el derecho penal es bastante estricto para configurarse", sostuvo.

El especialista también explicó que la figura del dolo eventual podría ser un elemento para analizar situaciones en las que una persona conoce el riesgo de su conducta y, aun así, continúa actuando. Sin embargo, advirtió que existe una diferencia importante entre provocar lesiones o la muerte de una persona y causar el fallecimiento de otro animal, debido a las escalas penales previstas. "Si se afecta a otro perro, como fue esta situación, vamos a tener una pena bastante baja", indicó.



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La tenencia responsable y las medidas preventivas

Durante la entrevista también se planteó si los antecedentes del propietario, las denuncias previas y la presencia de tres pitbulls sin correa ni bozal podrían modificar el análisis jurídico. Lo Giudice reconoció que la gravedad de esas circunstancias debe considerarse, aunque aclaró que la responsabilidad penal exige determinados requisitos para que pueda existir una condena. También señaló que las consecuencias podrían ser diferentes si el ataque provocara lesiones graves o la muerte de una persona.

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Otro de los puntos abordados fue la posibilidad de impedir que el dueño vuelva a tener animales considerados peligrosos. Al respecto, el abogado explicó que no advertía una prohibición automática de tenencia, aunque consideró que el municipio podría adoptar medidas preventivas cuando exista un riesgo para terceros. Mencionó que las acciones preventivas permiten intervenir antes de que se produzcan nuevos daños y que las autoridades podrían evaluar restricciones sobre la tenencia de los animales.

Como antecedente, recordó un caso ocurrido en Mendoza, donde un perro había matado a un caniche dentro de un barrio privado. En esa oportunidad, la resolución judicial estableció que el animal no podía permanecer en el lugar y que debía atravesar un proceso de reeducación. Para Lo Giudice, este tipo de medidas demuestra que existen herramientas jurídicas para actuar frente a situaciones de riesgo.

Finalmente, el abogado planteó la necesidad de revisar la legislación sobre los animales y su consideración jurídica, en un contexto en el que cada vez más personas los reconocen como integrantes de sus familias. También recordó que la normativa municipal de Rosario contempla obligaciones para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, entre ellas el uso de bozal, las medidas de seguridad y la identificación mediante microchip. El especialista sostuvo que el debate debe avanzar sobre la prevención y la responsabilidad de quienes tienen animales a su cargo.

Entrevista de Jonatan Raimundo.