¿Qué objetos, imágenes y vivencias definirían a tu barrio? Esa pregunta es el punto de partida de "Paisajes Cotidianos", la propuesta que desde hace unas semanas ocupa la Sala de las Miradas de Plataforma Lavardén y que invita a los rosarinos a recorrer, jugar e interactuar con la memoria colectiva de la ciudad.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 24 de enero, reúne el trabajo de 60 organizaciones que participan del programa Barrio Cultura Cotidiana, dependiente del Ministerio de Cultura de Santa Fe. Durante todo el año, estas instituciones brindan talleres gratuitos de teatro, dibujo, pintura, música y otras disciplinas artísticas a niños, jóvenes y adultos en más de 35 barrios de Rosario.

"Lo primero que a uno le sale es hablar de una muestra, pero en este caso no es una muestra donde uno va y solamente mira, sino que uno puede hacer un recorrido, puede jugar, puede interactuar", explicó Gino Spegliatti, subsecretario de Políticas Socioculturales de Santa Fe, en diálogo con Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario. "Es una gran casa o un gran barrio que se está ubicando dentro de Plataforma Lavardén, en la Sala de las Miradas, donde uno puede intercambiar y dejar algo de arte, un pedacito de recuerdo, de una historia".

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Lejos de la tradicional exposición estática, la propuesta se presenta como una construcción colectiva que combina escenografía, patrimonio barrial y espacios inmersivos. Al ingresar, los visitantes se encuentran con una gran ciudad-casa-barrio que recrea espacios públicos, el comedor de una abuela, el cuarto de los sueños colectivos y hasta un archivero donde cada barrio dejó su propio patrimonio.

"Hay una sala específica dentro de esta gran construcción que nosotros lo armamos como si fuese un archivero, donde cada barrio dejó en un archivo patrimonio de ese lugar", detalló el funcionario. "Uno puede receptar una de las cajas del barrio Palme Graneros y observar qué es lo que sucede en ese barrio, qué mensaje dejaron los vecinos, qué producción dejaron los chicos para que uno pueda ver e interactuar".

El recorrido también reserva un lugar destacado para la memoria de los pueblos originarios. En la segunda sala, dedicada al espacio de compartir, los visitantes pueden apreciar una muestra de cerámica chaná elaborada por talleristas y niños con arcilla del río Paraná, en homenaje a los descendientes de las poblaciones originarias de la región.

Consultado sobre cómo se representa a barrios específicos, Spegliatti puso como ejemplo el caso de Chesortu: "En una cajita de ese archivo ellos dejaron patrimonio del primer teatro que se está construyendo en este momento, el teatro de la comedia Hacer Arte. Hay una historia que la hacen los chicos a pulmón y con mucha participación de la gente. Uno se encuentra con un pedazo de adoquín de ese primer teatro y una explicación de cómo se está llevando adelante".

La iniciativa busca visibilizar el trabajo que trabajadores de la cultura y talleristas realizan durante todo el año en el territorio. "Más de 2.000 personas participan de este programa en la ciudad de Rosario, en más de 30 barrios", destacó Spegliatti. "Lo interesante para nosotros es poder darle visibilidad a ese enorme laburo que hacen en el territorio, ofreciendo una oportunidad a los jóvenes de poder hacer algo que les gusta, de construir algún sueño desde su barrio".

El espacio elegido no es casual: Plataforma Lavardén, un edificio emblemático que está a punto de cumplir 100 años, recupera así una tradición de exposiciones que ya tuvo su antecedente con el recordado Salón de los Roperos de Alicia. "Es muy lindo para visitar. Seguramente quienes hayan pasado por Plataforma Lavardén hace algunos años atrás se acordarán de toda esa historia, que un poco viene a rememorar esto, pero actualizado al día de hoy", señaló el subsecretario.

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La muestra puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 20 horas con recorrido autoguiado, o los jueves y viernes a las 18 con visitas guiadas a cargo de jóvenes del equipo de trabajo, por orden de llegada y sin necesidad de inscripción previa.

Además de la exposición, el espacio alberga presentaciones de libros y activaciones culturales que le dan vida a la propuesta. Para quienes deseen conocer más detalles o ver imágenes de la muestra, pueden consultar el Instagram de Plataforma Lavardén o de Santa Fe Cultura.

"Es una invitación a jugar, y no solo para niños, sino para toda la familia, que es lo más lindo", concluyó Spegliatti. La propuesta estará abierta hasta el 24 de enero, aunque desde la organización no descartan la posibilidad de hacerla itinerar por otros espacios de la ciudad.

Entrevista de Susana Manzelli.