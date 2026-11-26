A 24 años de la muerte de Polo Montañez, el archivo de Cadena 3 recupera la entrevista que Rony Vargas le realizó en marzo de 2002, cuando el músico cubano atravesaba el pico de su popularidad internacional tras haber dejado décadas de trabajo en el campo y soñaba con cantar en Argentina.

“Tan pronto ustedes me lleven”, respondió aquel día el creador de “Un montón de estrellas” cuando fue consultado sobre cuándo visitaría el país. Ocho meses después de esa charla, el 26 de noviembre de 2002, falleció a los 47 años tras pasar seis días en estado crítico luego de un grave accidente automovilístico ocurrido el 20 de noviembre.

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En aquel diálogo, realizado mientras se encontraba de gira en Bayamo antes de actuar en Manzanillo, el intérprete reflejaba el asombro de una carrera meteórica. “Llevo dos años y medio que no paro de viajar, y todavía lo que me falta es mucho”, afirmó entonces, al enumerar ediciones de sus discos en Francia, Portugal, Holanda, Suiza, Colombia, México, Ecuador, Costa Rica, Venezuela y Panamá.

Nacido como Fernando Borrego Linares el 5 de junio de 1955 en El Brujito, municipio de Candelaria, creció entre las montañas de la Sierra del Rosario. Antes de llenar estadios, fue leñador, carbonero, agricultor, cortador de caña de azúcar y tractorista. Aprendió música de oído y comenzó a componer a los 13 años sin formación académica. “Simplemente cantaba para el placer de la familia”, recordó en la entrevista.

En 1994 dejó las tareas rurales para cantar ante turistas en el hotel Moka, en Las Terrazas. Allí lo descubrió en 1999 el productor José da Silva, fundador del sello francés Lusafrica. En marzo de 2000, a los 44 años, publicó Guajiro natural, álbum que lo catapultó al éxito en Colombia con discos de oro y platino.

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Pese a la proyección global, nunca abandonó su comunidad campesina en Cuba, donde convivía con su familia y disfrutaba de haber sumado a su hijo de 26 años a su banda.

Consultado por Rony Vargas sobre su decisión de permanecer en la isla y su postura frente a Fidel Castro, respaldó al mandatario cubano aunque reconoció el derecho de otros a pensar distinto: “Me siento muy feliz en Cuba, estoy muy tranquilo con mi familia”.

El “Guajiro Natural” solo llegó a editar dos discos de estudio —Guajiro natural y Guitarra mía—, pero su obra trascendió su temprana partida y volvió a ganar alcance global en 2013, cuando Marc Anthony grabó su tema “Flor pálida”.

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