FOTO: Se espera que haya unos 45 vehículos y más de 120 participantes.

En el marco del programa “Turno Noche” de Cadena 3, Cristian Invernón, integrante del Club Gordini Baradero, brindó detalles este lunes a la noche sobre la realización del cuarto encuentro anual de fanáticos del Renault Gordini, que tendrá lugar este fin de semana en la localidad bonaerense de Torres, en el partido de Luján.

El dirigente aclaró que, aunque el club organizador lleva el nombre de la ciudad de Baradero, la concentración de autos y actividades se trasladará al predio de Torres para recibir a entusiastas de distintos puntos del país.

Durante la entrevista, resaltó que la iniciativa convoca a familias completas unidas por la camaradería y la devoción hacia uno de los vehículos más populares y emblemáticos de la historia automotriz argentina.

Respecto al parque automotor que protagonizará la reunión, Invernón confirmó la presencia de unos 45 vehículos y cerca de 120 participantes procedentes de diversas provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Entre las historias más destacadas del encuentro, ponderó la travesía de un propietario que viajó rodando en su propio Gordini desde la ciudad de Ushuaia, recorriendo miles de kilómetros por ruta a una velocidad de crucero constante de entre 90 y 100 kilómetros por hora.

Asimismo, recordó las particularidades mecánicas del modelo fabricado en la histórica planta de Santa Isabel en Córdoba, destacando su motor de cuatro cilindros y 845 centímetros cúbicos, su caja de cuatro marchas y su eficiente sistema de refrigeración por agua asistido por branquias laterales de ventilación.

El cronograma de actividades dará inicio el sábado por la mañana con la concentración de las delegaciones en una quinta privada de la localidad de Torres.

Desde allí, la caravana de vehículos partirá hacia la Basílica de Luján para realizar una exhibición estática y permitir que los vecinos y visitantes recorran la zona.

Posteriormente, los rodados continuarán su trayecto a lo largo de 50 kilómetros hasta la ciudad de Mercedes, regresando al atardecer al punto de partida para compartir una cena informal de integración entre los participantes.

La jornada central del evento se desarrollará durante el domingo, día en que se llevará a cabo la exhibición completa de los 45 ejemplares reunidos en Torres.

Los asistentes compartirán un almuerzo criollo compuesto por un fogonero de cinco costillares y vacío a la estaca, acompañado por jornadas de intercambio de anécdotas, repuestos e historias de restauración.

Invernón remarcó que estas instancias permiten afianzar lazos afectivos y sumar a nuevos propietarios, que se incorporan año a año tras quedar fascinados con el espíritu del grupo.

Finalmente, el representante de la agrupación enfatizó que el Renault Gordini trasciende el mero valor económico de mercado, tratándose de un auto de colección, cuyo aprecio responde a factores sentimentales y recuerdos familiares inolvidables.

En ese sentido, explicó que, dentro del circuito de amantes de la marca, se consiguen repuestos originales, neumáticos de época y piezas de chapa gracias a una activa red de ayuda mutua.

Con esta premisa, los entusiastas ultiman los preparativos para vivir un fin de semana a puro folclore tuerca y celebración en el corazón de la provincia de Buenos Aires.

Entrevista de "Turno Noche".