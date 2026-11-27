FOTO: El cable carril de Chilecito: una obra maestra de la ingeniería argentina en el Famatina

En el corazón de la montaña riojana se levanta una de las obras de ingeniería más extraordinarias del país: el cable carril de Chilecito. Esta monumental obra, inaugurada en 1905, unió la ciudad con la histórica mina La Mexicana, permitiendo trasladar minerales desde las alturas del Famatina hasta el centro de Chilecito.

Alejandro Moreno, guía de Famatina, explicó este viernes a Cadena 3 que "para dimensionar lo que fue en esa época, se trató de una de las más importantes obras de ingeniería en el mundo".

Con una longitud de 35 kilómetros y una altura que alcanza los 4,400 metros sobre el nivel del mar, este cable carril consta de nueve estaciones y aproximadamente 460 torres que sostienen el cable.

La construcción del cable carril demandó tres años, a pesar de las difíciles condiciones climáticas y geográficas. "Se dice que participaron aproximadamente 1.600 personas y más de 800 animales para el traslado de materiales", señaló Moreno. La obra fue financiada por el Gobierno nacional y explotada inicialmente por empresas inglesas.

El cable carril no sólo transportaba cobre, sino también otros minerales valiosos, como oro y plata. "Había antecedentes de que nuestras montañas contaban con oro", afirmó Moreno. Sin embargo, a pesar de la riqueza mineral, el pueblo de Famatina se opone a la extracción de oro debido a su dependencia de la agricultura y el agua del río Amarillo, que nace en la mina La Mexicana.

La obra ha sido declarada "monumento nacional histórico" y, aunque algunos socavones de la mina están cerrados, estudios geológicos indican que aún existe una considerable cantidad de oro en la zona. "Grandes empresas intentaron explotarlo, pero por suerte el pueblo de Famatina se opone", concluyó Moreno.

Entrevista de "Turno Noche".