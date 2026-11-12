Alumnos de una escuela de las Altas Cumbres vivieron una emoción única al recibir al Papa en Córdoba

Nidia Verónica Merlo, directora de la escuela albergue de alta montaña Ceferino Namuncurá —ubicada en las Sierras Grandes a 40 kilómetros del Camino de las Altas Cumbres—, compartió este jueves en Cadena 3 la profunda emoción que vivió la comunidad educativa tras participar del recibimiento oficial al papa León XIV en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella.

Una delegación integrada por 23 alumnos —11 del nivel primario y 12 del secundario— junto con el equipo docente se trasladó desde la montaña hacia la capital cordobesa para presenciar el histórico arribo del pontífice.

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La jornada representó una vivencia inolvidable para una institución cuyos estudiantes habitualmente tienen escaso contacto con los grandes centros urbanos.

Durante la entrevista, la directora relató que para los niños y jóvenes significó un momento lleno de asombro, ya que no conocían las instalaciones aeroportuarias y observaban con curiosidad los tres aviones estacionados en la plataforma hasta identificar cuál trasladaba al Santo Padre.

Apenas descendió de la aeronave, el papa León XIV se aproximó directamente hacia el grupo escolar para saludarlos y transmitirles su bendición. Los alumnos manifestaron una inmensa alegría por el gesto afectuoso del Papa, destacando con especial conmoción que el pontífice se acercó a ellos, los tocó y les realizó la señal de la cruz en la frente.

Merlo resaltó el significativo contraste entre esta vivencia y la rutina habitual en la escuela albergue de régimen especial, donde el ciclo lectivo se desarrolla de agosto a junio para evitar el período invernal de intensas nevadas y temperaturas extremas.

La docente explicó que muchos de los estudiantes habitan en parajes aislados y deben recorrer hasta dos horas y media a caballo acompañados por adultos para poder llegar a la escuela, donde permanecen internados durante dos semanas consecutivas antes de regresar a sus hogares.

Tras la emotiva bienvenida al Santo Padre en la pista de aterrizaje, la delegación escolar continuó la jornada con una visita de esparcimiento a un parque acuático en Cabalango, donde los niños pudieron jugar y festejar antes de emprender el retorno a la alta montaña por la tarde.

La directora remarcó que, tras su regreso a las aulas, los estudiantes mantuvieron la emoción a flor de piel, compartiendo con entusiasmo la experiencia inolvidable de haber sido protagonistas y testigos privilegiados de la llegada papal a Córdoba.

Con 22 años de trayectoria en la docencia y habiendo sido exalumna del propio establecimiento, Nidia Merlo concluyó que la vivencia reafirma el sentido de pertenencia y el valor del trabajo en la educación de alta montaña, donde docentes y alumnos conforman una verdadera familia en medio del cordón montañoso.

Entrevista de "Turno Noche".