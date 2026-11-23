Fin de semana largo: movimiento turístico en Santa Fe fue estimado en casi $20.000 millones
El monto de $19.177 millones fue presentado por la Secretaría de Turismo como resultado de la actividad registrada entre el 20 y el 23 de noviembre.
23/11/2026 | 22:37Redacción Cadena 3
FOTO: Santa Fe vivió distintos homenajes al Brigadier López como atracciones en los últimos días.
Desde el gobierno de Santa Fe difundió un balance económico del último fin de semana largo en el que estimó en $19.177 millones el movimiento generado por la actividad turística en la provincia. El monto, correspondiente al período comprendido entre el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre, fue atribuido al Observatorio Turístico Provincial, dependiente de la Secretaría de Turismo.
La Provincia informó, además, un gasto diario promedio de $108.619 por turista. El relevamiento oficial contabilizó 113.379 visitantes durante los cuatro días. De ese total, 37.793 fueron considerados turistas, mientras que los 75.586 restantes correspondieron a excursionistas, es decir, personas que se desplazaron sin pernoctar en la provincia.
La distinción es importante porque más de dos tercios de los visitantes informados –siempre en esas proyecciones- no utilizaron alojamiento. Sin información sobre sus consumos y los criterios empleados para estimarlos, tampoco es posible determinar cuánto de ese movimiento se tradujo efectivamente en ingresos para los establecimientos comerciales y turísticos.
En cuanto a la ocupación, el Gobierno comunicó un promedio hotelero cercano al 67 % y un 93,63 % para los alquileres turísticos temporarios. Los complejos de cabañas ubicados sobre el río Paraná registraron, según el mismo informe, un 50 % de ocupación.
Otro de los números difundidos por la administración provincial fue el de más de 240.000 asistentes a actividades culturales, deportivas, recreativas y celebraciones populares realizadas durante el fin de semana largo.
La cifra reúne convocatorias de distintas localidades y regiones. Entre los acontecimientos mencionados en el balance oficial figuran espectáculos musicales en Rosario y Santa Fe, competencias automovilísticas en Rafaela, la Expo Rufino, la Fiesta Nacional de la Música en Wheelwright y distintas celebraciones populares en localidades del centro y norte provincial.
El relevamiento atribuyó al sur santafesino más de 128.000 asistencias, al centro unas 85.000 y al norte más de 25.000.
Lectura rápida
¿Qué se estimó en el balance económico del gobierno de Santa Fe? Se estimó un movimiento de $19.177 millones generado por la actividad turística durante el fin de semana largo.
¿Cuántos visitantes se contabilizaron durante el fin de semana? Se contabilizaron 113.379 visitantes durante los cuatro días.
¿Cuál fue el promedio de gasto diario por turista? El promedio de gasto diario por turista fue de $108.619.
¿Qué porcentaje de ocupación hotelera se comunicó? Se comunicó un promedio hotelero cercano al 67 % y un 93,63 % para los alquileres turísticos temporarios.
¿Cuántas personas asistieron a actividades culturales y recreativas? Asistieron más de 240.000 personas a actividades culturales, deportivas y celebraciones populares.