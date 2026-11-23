Desde el gobierno de Santa Fe difundió un balance económico del último fin de semana largo en el que estimó en $19.177 millones el movimiento generado por la actividad turística en la provincia. El monto, correspondiente al período comprendido entre el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre, fue atribuido al Observatorio Turístico Provincial, dependiente de la Secretaría de Turismo.

La Provincia informó, además, un gasto diario promedio de $108.619 por turista. El relevamiento oficial contabilizó 113.379 visitantes durante los cuatro días. De ese total, 37.793 fueron considerados turistas, mientras que los 75.586 restantes correspondieron a excursionistas, es decir, personas que se desplazaron sin pernoctar en la provincia.

La distinción es importante porque más de dos tercios de los visitantes informados –siempre en esas proyecciones- no utilizaron alojamiento. Sin información sobre sus consumos y los criterios empleados para estimarlos, tampoco es posible determinar cuánto de ese movimiento se tradujo efectivamente en ingresos para los establecimientos comerciales y turísticos.

En cuanto a la ocupación, el Gobierno comunicó un promedio hotelero cercano al 67 % y un 93,63 % para los alquileres turísticos temporarios. Los complejos de cabañas ubicados sobre el río Paraná registraron, según el mismo informe, un 50 % de ocupación.

Otro de los números difundidos por la administración provincial fue el de más de 240.000 asistentes a actividades culturales, deportivas, recreativas y celebraciones populares realizadas durante el fin de semana largo.

La cifra reúne convocatorias de distintas localidades y regiones. Entre los acontecimientos mencionados en el balance oficial figuran espectáculos musicales en Rosario y Santa Fe, competencias automovilísticas en Rafaela, la Expo Rufino, la Fiesta Nacional de la Música en Wheelwright y distintas celebraciones populares en localidades del centro y norte provincial.

El relevamiento atribuyó al sur santafesino más de 128.000 asistencias, al centro unas 85.000 y al norte más de 25.000.