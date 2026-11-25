El tenista argentino Juan Manuel La Serna, quien ocupó el puesto 212 del ranking mundial, denunció amenazas de muerte que recibió tras un partido. Los mensajes que recibió expusieron el costado más oscuro de las apuestas deportivas y la violencia que puede surgir en este contexto. La Serna, de 22 años, mostró capturas de pantalla de los mensajes que le enviaron, los cuales contenían extorsiones y fotografías de extrema violencia.

La situación se desató después de que un apostador, identificado como "Omar Pool", comenzara a contactarlo durante un partido, pidiendo un desempate que podría influir en sus apuestas. Al no obtener el resultado deseado, el tono de los mensajes cambió drásticamente.

El apostador pasó de hacer ruegos a proferir insultos y amenazas. En uno de los mensajes, el usuario advirtió: "Vas a pagar de alguna forma, el dinero que nos hiciste perder". La intimidación se intensificó con otro mensaje que decía: "Los próximos serán tu familia".

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Dejo esto por acá también. Después los torneos ATP y Challenger tienen de main sponsor a distintas casas de apuestas, y el jugador ni siquiera se lleva algo de eso. Totalmente insólito??????? https://t.co/spn8cVsXV6 — Manu (@manulaserna3) November 25, 2026

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Las amenazas incluyeron mensajes que decían: "Vas a pagar hijo de p.... Con sangre". Además, el agresor envió imágenes de aparente violencia extrema, incluyendo fotografías de personas aparentemente asesinadas. En uno de esos mensajes, el usuario escribió: "Tú crees que andamos con jueguitos". La Serna no atendió las repetidas videollamadas que el usuario realizó, lo que incrementó la presión sobre él.

La Serna, quien había alcanzado su mejor posición en el ranking ATP el 23 de noviembre, se encontraba en un momento de crecimiento en su carrera. Sus buenos resultados en el circuito Challenger lo posicionaron entre los tenistas argentinos que buscan avanzar hacia torneos internacionales.