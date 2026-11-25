Un tenista argentino fue amenazado de muerte por apostadores: "Vas a pagar de alguna forma"
Juan Manuel La Serna, actual número 212 del ranking mundial, denunció amenazas de muerte y extorsiones tras un partido. Los mensajes incluían violencia y amenazas a su familia.
25/11/2026 | 15:20Redacción Cadena 3
FOTO: Juan Manuel La Serna ganó el Challenger de Villa María.
El tenista argentino Juan Manuel La Serna, quien ocupó el puesto 212 del ranking mundial, denunció amenazas de muerte que recibió tras un partido. Los mensajes que recibió expusieron el costado más oscuro de las apuestas deportivas y la violencia que puede surgir en este contexto. La Serna, de 22 años, mostró capturas de pantalla de los mensajes que le enviaron, los cuales contenían extorsiones y fotografías de extrema violencia.
La situación se desató después de que un apostador, identificado como "Omar Pool", comenzara a contactarlo durante un partido, pidiendo un desempate que podría influir en sus apuestas. Al no obtener el resultado deseado, el tono de los mensajes cambió drásticamente.
El apostador pasó de hacer ruegos a proferir insultos y amenazas. En uno de los mensajes, el usuario advirtió: "Vas a pagar de alguna forma, el dinero que nos hiciste perder". La intimidación se intensificó con otro mensaje que decía: "Los próximos serán tu familia".
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Dejo esto por acá también.
Después los torneos ATP y Challenger tienen de main sponsor a distintas casas de apuestas, y el jugador ni siquiera se lleva algo de eso.
Totalmente insólito??????? https://t.co/spn8cVsXV6— Manu (@manulaserna3) November 25, 2026
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Las amenazas incluyeron mensajes que decían: "Vas a pagar hijo de p.... Con sangre". Además, el agresor envió imágenes de aparente violencia extrema, incluyendo fotografías de personas aparentemente asesinadas. En uno de esos mensajes, el usuario escribió: "Tú crees que andamos con jueguitos". La Serna no atendió las repetidas videollamadas que el usuario realizó, lo que incrementó la presión sobre él.
La Serna, quien había alcanzado su mejor posición en el ranking ATP el 23 de noviembre, se encontraba en un momento de crecimiento en su carrera. Sus buenos resultados en el circuito Challenger lo posicionaron entre los tenistas argentinos que buscan avanzar hacia torneos internacionales.
Lectura rápida
¿Quién denunció amenazas de muerte?
El tenista argentino Juan Manuel La Serna denunció amenazas de muerte tras un partido.
¿Qué provocó las amenazas?
Un apostador, identificado como "Omar Pool", contactó a La Serna durante un partido, pidiendo un desempate que podría influir en sus apuestas.
¿Qué tipo de mensajes recibió?
La Serna recibió mensajes con extorsiones, insultos y fotografías de violencia extrema.
¿Qué hizo La Serna ante las amenazas?
La Serna no atendió las repetidas videollamadas del agresor, lo que incrementó la presión sobre él.
¿Cuál era la situación de La Serna en su carrera?
La Serna había alcanzado su mejor posición en el ranking ATP el 23 de noviembre y estaba en un momento de crecimiento en su carrera.