FOTO: Shelton, cerca de meterse entre los cuatro mejores de las ATP Finals.

El tenista estadounidense Ben Shelton (3°) logró una victoria significativa al derrotar en sets corridos al español Rafael Jódar (8°), acercándose de esta manera a la posibilidad de clasificar a las semifinales de las ATP Finals.

En un partido que duró dos horas y seis minutos, Shelton se impuso con un marcador de 7-6(8) y 7-5. Este año, el estadounidense había alcanzado la final del US Open, lo que lo convierte en un competidor fuerte en este torneo.

El encuentro comenzó de manera equilibrada, con ambos tenistas manteniendo sus turnos de saque. A pesar de que Jódar tuvo algunas oportunidades de quiebre, no logró capitalizarlas. La primera manga se resolvió en un tie-break, donde Shelton demostró su calidad al salvar dos puntos de set y ganar 10-8.

En el segundo set, ambos jugadores lograron quebrar el servicio en una ocasión, manteniendo la paridad en el juego. Sin embargo, el momento decisivo llegó en el undécimo juego, cuando Shelton consiguió una ruptura más, lo que le permitió mantener su saque y sellar el triunfo.

Con esta victoria, Shelton finalizó la fase de grupos con dos triunfos (sobre Fils y Jódar) y una derrota. Ahora, el estadounidense debe estar atento al partido entre el alemán Alexander Zverev (1°) y el francés Arthur Fils (6°), programado para las 16:30. Un triunfo de Zverev garantizaría la clasificación de Shelton a las semifinales, mientras que una victoria de Fils podría complicar su situación.

A pesar de no haber tenido un rendimiento destacado en estas ATP Finals, Jódar ha tenido un primer año en el circuito que lo posiciona como un candidato fuerte para los títulos importantes en 2027.