Djokovic se metió en la final del US Open y va por su Grand Slam número 24

Novak Djokovic, segundo preclasificado, avanzó a la final del Abierto de tenis de los Estados Unidos (US Open), al batir en sets corridos al local Ben Shelton, en una de las semis del individual masculino del cuarto y último Grand Slam de la temporada, que se juega en Nueva York

El tenista serbio, de 36 años, quedó a una victoria de acumular su certamen ‘Major’ número 24 a lo largo de su carrera, al derrotar a Shelton (47 en el ranking mundial ATP) por 6-3, 6-2 y 7-6 (7-4 en el tie break), luego de dos horas y 41 minutos de lucha, en el estadio Arthur Ashe del complejo Flushing Meadows.

De este modo, el jugador balcánico consiguió clasificarse a todas las definiciones del 2023 en torneos de Grand Slam: se adjudicó los títulos en Australia y Roland Garros, pero perdió ante el español Carlos Alcaraz en Wimbledon, en cinco sets.

Novak Djokovic is headed for yet another Grand Slam final. pic.twitter.com/RvwLB8hRue