Djokovic buscará su Grand Slam número 24 en la final ante Medvedev

Novak Djokovic, dueño del récord de títulos de Grand Slam con 23 trofeos, intentará conquistar este domingo el US Open por cuarta vez en su notable carrera, en la final que animará con el ruso Daniil Medvedev.

Djokovic, de 36 años, se medirá en la final con Medvedev, de 27, este domingo a partir de las 17 (hora de Argentina) en la cancha central Arthur Ashe del complejo Billie Jean King National Tennis Center, en el barrio neoyorquino de Queen's, en un partido que será televisado por ESPN y la plataforma Star +.

El tenista nacido en Belgrado es el amplio favorito a conquistar nuevamente el US Open, torneo que ganó en tres ocasiones, las anteriores en 2011, 2015 y 2018, mientras que el ruso nacido en Moscú pretende repetir el título que conquistó en 2021, en el único Grand Slam de su carrera.

/Inicio Código Embebido/

Daniil Medvedev wants the noise after that win! ?? pic.twitter.com/VwVniY9aLr