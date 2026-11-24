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Francisco Cerúndolo lidera la legión argentina en el ranking ATP y se mantiene dentro del Top 20. Conocé qué lugar ocupa cada uno de los tenistas nacionales entre los 100 mejores del mundo.

El porteño aparece en el puesto 20 del escalafón mundial, mientras que Luciano Darderi (representa a Italia, pero nació en Villa Gesell, Argentina) y Tomás Martín Etcheverry también se encuentran entre los 30 mejores. Así están ubicados los representantes argentinos en el ranking de la ATP.

El tenis argentino cuenta con 10 representantes (sin contar a Darderi) entre los 100 mejores del mundo, según la última actualización del ranking ATP. Francisco Cerúndolo es el mejor ubicado: ocupa el puesto 20, con 2.220 puntos, y continúa como la principal referencia nacional en el circuito masculino.

Detrás aparece Luciano Darderi, en el puesto 21 con 2.160 unidades, mientras que Tomás Martín Etcheverry completa el grupo de argentinos dentro del Top 30, en la posición 29, con 1.640 puntos.

Los argentinos en el Top 100 del ranking ATP

Además de los tres primeros, hay otros nueve tenistas nacionales entre los cien mejores del escalafón. Thiago Tirante ocupa el puesto 47, Sebastián Báez está 53° y Juan Manuel Cerúndolo aparece en la posición 54.

Más atrás se encuentran Camilo Ugo Carabelli (65°), Facundo Díaz Acosta (66°), Román Andrés Burruchaga (79°), Thiago Seyboth Wild (88°) y Marco Trungelliti (92°).

El listado completo de los argentinos:

Francisco Cerúndolo: 20° (2.220 puntos).

Luciano Darderi: 21° (2.160).

Tomás Martín Etcheverry: 29° (1.640).

Thiago Agustín Tirante: 47° (1.197).

Sebastián Báez: 53° (1.040).

Juan Manuel Cerúndolo: 54° (1.015).

Camilo Ugo Carabelli: 65° (845).

Facundo Díaz Acosta: 66° (836).

Román Andrés Burruchaga: 79° (735).

Thiago Seyboth Wild: 88° (680).

Marco Trungelliti: 92° (660).

*Representa a Italia.

¿Quién es el número uno del ranking ATP?

En la cima del tenis mundial aparece Alexander Zverev, que lidera el escalafón con 10.350 puntos. El alemán es seguido por Jannik Sinner (7.950) y Carlos Alcaraz (7.600), mientras que Ben Shelton y Daniil Medvedev completan los primeros cinco lugares.

La presencia argentina en el Top 100 vuelve a mostrar la cantidad de representantes nacionales en la elite del tenis, con Francisco Cerúndolo como principal exponente y varios jugadores ubicados entre los mejores 70 del mundo.