Llaryora celebra la final del TC en Río Cuarto: "Hace tres años que trabajamos para esta fecha"

FOTO: Llaryora presenció la final del TC en Río Cuarto: "Hace tres años que trabajamos para esta fecha".

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, asistió este domingo a la final del Turismo Carretera en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, en el marco de la fecha 14 del campeonato 2026 y a la cuarta de la Copa de Oro, en una jornada que marcó el regreso de la máxima categoría al trazado cordobés después de 14 años.

Agustín Canapino, Matías Rossi y Otto Fritzler ganaron las baterías, por lo tanto el piloto de Mercedes Benz y el de Toyota largarán desde la primera fila en la final del Turismo Carretera en Río Cuarto, que tendrá lugar a partir de las 14 horas.

Tras su llegada al autódromo, Llaryora dialogó con Cadena 3 y comentó que mucha gente tenía ganas de que el TC volviera a Río Cuarto, y celebró que se diera en el marco de los 240 años de la ciudad.

El gobernador también mencionó las inversiones realizadas para mejorar la infraestructura del autódromo: "Todas las inversiones que hemos hecho han permitido que vuelva a Río Cuarto. Y hoy Río Cuarto está mostrándose a toda la Argentina y a toda Sudamérica". En ese sentido, el mandatario local agradeció a todos los que hicieron posible que el Turismo Carretera volviera a la ciudad cordobesa.

La presencia del mandatario se dio en el marco de su agenda en Río Cuarto, donde el sábado inauguró obras viales vinculadas al acceso al circuito, entre ellas la pavimentación de la avenida Fangio.

El autódromo fue renovado y ampliado para recibir nuevamente al Turismo Carretera, en un fin de semana que también coincidió con los festejos por los 240 años de la ciudad.

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Informe de Fernando Barrionuevo y Marcelo Ingaramo.