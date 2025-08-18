En vivo

Talleres vs. San Martín (SJ)

Argentina

Talleres empata ante San Martín de San Juan en una prueba de fuego

El encuentro se juega en el Mario Alberto Kempes. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app. 

18/08/2025 | 21:55

FOTO: Talleres recibe a San Martín en un duelo clave. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)

Talleres y San Martín de San Juan chocan en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes. Transmite Cadena 3 a través de todas sus plataformas. 

Seguí el partido en vivo por el YouTube de la radio:

Partido en desarrollo

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan?
Talleres y San Martín de San Juan.

¿Cuándo se juega el partido?
El lunes a las 21 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el encuentro?
En el Estadio Mario Alberto Kempes.

¿Qué entrenador dirige a Talleres?
Carlos Tevez es el director técnico.

¿Cómo se puede ver en vivo?
A través de TNT Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

