Voluntarios en Bahía Blanca enfrentan inundaciones para salvar animales y familias

En medio de una situación crítica, un grupo de voluntarios se encontró con el agua hasta la cintura mientras ayudaban a evacuar a personas y rescataban animales de hogares inundados.

Entre lágrimas y desesperación, muchos solicitaban ayuda para abrir puertas, temiendo por la vida de sus seres queridos. “Son cosas que uno no está acostumbrado a vivir y cuando te tocan, por ahí lo hace sin pensar y sin dudarlo”, comentó uno de los rescatistas.

Hasta ese momento, habían logrado atender a más de 200 animales, incluyendo perros y gatos. “Hemos armado carpas sanitarias primero, donde mucha gente que sufrió daños en su propiedad viene con los animales”, explicó el voluntario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La situación se complicaba aún más, ya que muchos de los damnificados enfrentaban la difícil decisión de comprar alimentos para sus mascotas o atender otras necesidades básicas. “La idea es aliviarle un poco el bolsillo a la gente atendiendo a sus mascotas y dejándole comida por lo menos para 30 o 60 días”, añadió.

El esfuerzo colectivo permitió reunir más de 7000 bolsas de comida para animales en Bahía Blanca. “No sé si te ha tocado vivir experiencias de este tipo en Bahía Blanca, de querer dar una mano y que el dueño del animal en cuestión te diga si no me voy con él, si no nos vamos los dos juntos, no nos vamos ninguno”, relató uno de los rescatistas, haciendo referencia a la fuerte conexión entre los dueños y sus mascotas.

Un caso emblemático fue el de Susana, una mujer de 86 años que se viralizó en un video. “La ayudamos a evacuar a ella junto a su perra Koki. La habían querido evacuar, pero en el centro de evacuación no estaban recibiendo gente con animales”, narró uno de los voluntarios.

Susana se negó a abandonar su hogar sin su mascota, quedándose con ella en una casa inundada mientras rezaba para que el agua comenzara a drenar.

Además, muchos otros enfrentaban la pérdida de sus perros en la inundación y acudían en busca de ayuda para reencontrarlos.

“Tenemos 50 o 60 voluntarios ayudándonos en Bahía Blanca, reencontrando un montón de perros con su familia”, indicó el rescatista.

Informe de Matías Arrieta.