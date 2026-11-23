Violó una restricción, apuñaló a su expareja frente a una comisaría en Pilar y fue detenido
El agresor, de 38 años, atacó con un arma blanca a la mujer de 31 en el exterior de la dependencia policial. Quedó imputado por tentativa de femicidio.
23/11/2026 | 08:54Redacción Cadena 3
FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)
Un hombre de 38 años fue detenido e imputado por tentativa de femicidio luego de incumplir una orden judicial de restricción y atacar con un arma blanca a su expareja, de 31 años, en las inmediaciones de la comisaría de la localidad cordobesa de Pilar.
El violento episodio se registró durante la tarde de este domingo en el sector externo de la dependencia policial. Tras la agresión, un servicio de emergencias acudió al lugar para asistir a la víctima, constató heridas cortopunzantes y dispuso su inmediato traslado al hospital local.
Por orden de la Fiscalía interviniente, el atacante fue imputado por los delitos de desobediencia a la autoridad y femicidio en grado de tentativa. Posteriormente, se concretó su traslado al Establecimiento Penitenciario N° 9.
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Lectura rápida
¿Quién fue detenido? Un hombre de 38 años.
¿Por qué fue detenido? Por tentativa de femicidio tras atacar a su expareja.
¿Cuándo ocurrió el ataque? Durante la tarde de este domingo.
¿Dónde sucedió el hecho? En las inmediaciones de la comisaría de Pilar.
¿Qué medidas se tomaron después del ataque? El atacante fue imputado y trasladado al Establecimiento Penitenciario N° 9.