Un hombre de 38 años fue detenido e imputado por tentativa de femicidio luego de incumplir una orden judicial de restricción y atacar con un arma blanca a su expareja, de 31 años, en las inmediaciones de la comisaría de la localidad cordobesa de Pilar.

El violento episodio se registró durante la tarde de este domingo en el sector externo de la dependencia policial. Tras la agresión, un servicio de emergencias acudió al lugar para asistir a la víctima, constató heridas cortopunzantes y dispuso su inmediato traslado al hospital local.

Por orden de la Fiscalía interviniente, el atacante fue imputado por los delitos de desobediencia a la autoridad y femicidio en grado de tentativa. Posteriormente, se concretó su traslado al Establecimiento Penitenciario N° 9.

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