FOTO: Violenta reacción de un gerente en San Telmo tras queja por mal cobro en un bar

Buenos Aires, 19 noviembre (NA) – Un grupo de amigas atravesó una situación de tensión y angustia en un bar de San Telmo cuando el gerente del establecimiento reaccionó violentamente al recibir una queja por un error en la cuenta. El hombre, identificado como Jonathan Sandor, no solo les robó el celular, sino que también fracturó un dedo a una de las jóvenes.

El incidente ocurrió el martes 17 de noviembre por la noche en Granados Bar, situado en la calle Chile al 378. Las amigas habían solicitado unas muzzarellas empanadas, que llegaron frías a la mesa, y al pedir que las calentaran, la siguiente porción llegó sin queso.

"La charla siguió, hicimos como que no pasó nada, pero el ataque se desató cuando pedimos la cuenta y observamos que nos había cobrado dos veces la porción de muzzarellas", relató Mariana Diarco, una de las afectadas, en conversación con la agencia Noticias Argentinas.

Ante el "error" en la cuenta, Diarco ingresó al bar para hacer el reclamo. "Habló con la encargada de la cocina y llegamos al acuerdo de que íbamos a pagar las cervezas y nos hacían un descuento en las muzzarellas frías".

Sin embargo, el acuerdo no se cumplió y la situación se tornó violenta. Sandor comenzó a insultar y agredir a Diarco, quien decidió filmarlo con su celular. En ese momento, el gerente le pegó en la mano, le arrojó el teléfono al suelo, la empujó y le robó el dispositivo.

En medio de la tensión, Sandor también sustrajo el celular de otra amiga, lo que llevó a Diarco a solicitar ayuda a transeúntes para que llamaran a la Policía.

"Cuando vuelvo a entrar escucho a mi amiga que empieza a gritar mi nombre y cuando la veo estaba llorando y tenía la mano lastimada", narró Diarco.

Poco después, un efectivo que se encontraba en las cercanías se acercó al bar y constató que Sandor, de 33 años, tenía ambos teléfonos en su poder, lo que resultó en su inmediata detención.

"No lo tenemos confirmado, pero aparentemente el sujeto tenía denuncias previas de esta índole", indicó un portavoz policial.

La víctima fue atendida en la clínica Zabala, donde se confirmó que "presentaba una fractura en uno de sus dedos, por lo que tuvieron que colocarle un yeso que va hasta el codo y se encuentra en shock postraumático".

La causa fue derivada al Juzgado Criminal y Correccional N°3 y se caratuló como robo y lesiones.