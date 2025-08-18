La violenta bienvenida a una turista en Argentina: le partieron la cabeza de un piedrazo en un taxi

FOTO: El ataque fue en la intersección de la avenida Circunvalación y De La Huerta.

Una turista de nacionalidad peruana resultó herida de un piedrazo cuando viajaba en el taxi de su hermano, en la localidad bonaerense de Villa Celina, y la Justicia investiga para identificar al responsable.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el objeto impactó en el vidrio lateral derecho del vehículo cuando las víctimas circulaban a las 19 de este domingo en la intersección de la avenida Circunvalación y De La Huerta.

El conductor trasladó a la damnificada a un hospital de la zona como consecuencia de las herida y luego radicó la denuncia en la comisaría del Mercado Central.

“Es una mujer peruana que trabaja en Milán, Italia, y vino a visitar a sus familiares a la Argentina”, destacó la fuente en diálogo con este medio, a la vez que agregó: “Fue a hacer la denuncia con un documento de su país natal, su familia tiene DNI argentino”.

Según se supo, el lugar donde ocurrió el hecho “es muy oscuro” y no hay cámaras de seguridad.

El caso quedó en manos de la UFI N°13, a cargo del fiscal José Maroto, que busca identificar y detener al responsable.