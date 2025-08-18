En vivo

Sociedad

La violenta bienvenida a una turista en Argentina: le partieron la cabeza de un piedrazo en un taxi

Una turista peruana que vive en Italia fue herida en Villa Celina. Viajaba en el taxi de su hermano cuando les arrojaron una piedra y resultó herida.

18/08/2025 | 17:36Redacción Cadena 3

FOTO: El ataque fue en la intersección de la avenida Circunvalación y De La Huerta.

Una turista de nacionalidad peruana resultó herida de un piedrazo cuando viajaba en el taxi de su hermano, en la localidad bonaerense de Villa Celina, y la Justicia investiga para identificar al responsable.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el objeto impactó en el vidrio lateral derecho del vehículo cuando las víctimas circulaban a las 19 de este domingo en la intersección de la avenida Circunvalación y De La Huerta.

El conductor trasladó a la damnificada a un hospital de la zona como consecuencia de las herida y luego radicó la denuncia en la comisaría del Mercado Central.

“Es una mujer peruana que trabaja en Milán, Italia, y vino a visitar a sus familiares a la Argentina”, destacó la fuente en diálogo con este medio, a la vez que agregó: “Fue a hacer la denuncia con un documento de su país natal, su familia tiene DNI argentino”.

Según se supo, el lugar donde ocurrió el hecho “es muy oscuro” y no hay cámaras de seguridad.

El caso quedó en manos de la UFI N°13, a cargo del fiscal José Maroto, que busca identificar y detener al responsable.

Lectura rápida

¿Quién fue la víctima? Una turista peruana que vive en Italia y visitaba a su familia en Argentina.

¿Qué le sucedió? Fue herida con un piedrazo mientras viajaba en un taxi en Villa Celina.

¿Dónde ocurrió el hecho? En la intersección de la avenida Circunvalación y De La Huerta, en Villa Celina.

¿Cuándo ocurrió? El domingo a las 19 horas.

¿Cuál es el estado del caso? La UFI N°13 investiga para identificar al responsable, ya que no hay cámaras de seguridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

