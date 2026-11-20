Violencia y miedo en Villa Soldati por agresiones de okupas tras denuncia de obra ilegal
Los habitantes del lugar revelaron que viven con miedo porque las agresiones se repiten. Una mujer tuvo que ser hospitalizada a raíz de la golpiza.
FOTO: Violencia y miedo en Villa Soldati por agresiones de okupas tras denuncia de obra ilegal
Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- Una pareja de "okupas" en Villa Soldati reaccionó con violencia tras ser denunciada por la construcción ilegal de un edificio en la intersección de las avenidas Lacarra y Coronel Roca. Los vecinos, que habían alertado a las autoridades, se convirtieron en víctimas de amenazas y agresiones. Los ataques comenzaron hace más de un año, cuando estos individuos, algunos con antecedentes penales, comenzaron a descargar materiales en la zona sin contar con los permisos correspondientes.
Luego de que los residentes alertaran a la policía y a la justicia, la obra fue detenida, lo que provocó la ira de los okupas. Meses después, una mujer que había denunciado la usurpación de su casa fue atacada, lo que la llevó a abandonar su hogar. Alan y Natalia, los agresores, no solo usurparon la vivienda de la mujer, sino que también comenzaron a golpear a aquellos que habían impedido la construcción.
La situación se intensificó cuando, días atrás, estos sujetos atacaron a una comerciante, propinándole una golpiza y amenazándola de muerte. "Ya te voy a matar a vos y a tu marido", dijo Alan, mientras Natalia la golpeaba. Un remisero que pasaba por el lugar intervino y logró detener la agresión, evitando que la mujer sufriera lesiones más graves.
La comerciante denunció que la llegada de la policía fue tardía y que no intervinieron mientras la pareja continuaba amenazando a quienes intentaban ayudarla. La denuncia fue caratulada como "lesiones", a pesar de que la víctima pedía que se tratara como "una tentativa de homicidio".
Los habitantes de Villa Soldati se sienten inseguros y afirman que los agresores actúan con impunidad. "Tenemos mucho miedo porque están dispuestos a todo. Pedimos que la Policía actúe y no hacen nada", comentó un vecino, reflejando la angustia que se vive en el barrio.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Villa Soldati?
Una pareja de okupas agredió a vecinos tras ser denunciados por una obra ilegal.
¿Quiénes son los involucrados?
Los agresores son Alan y Natalia, quienes han amenazado y golpeado a los vecinos.
¿Cuándo ocurrieron los ataques?
Los ataques comenzaron hace más de un año y se intensificaron recientemente.
¿Dónde sucedieron los hechos?
En la intersección de las avenidas Lacarra y Coronel Roca, en Villa Soldati.
¿Por qué se sienten inseguros los vecinos?
Los residentes afirman que los agresores actúan con impunidad y la policía no interviene adecuadamente.
[Fuente: Noticias Argentinas]