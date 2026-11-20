Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- Una pareja de "okupas" en Villa Soldati reaccionó con violencia tras ser denunciada por la construcción ilegal de un edificio en la intersección de las avenidas Lacarra y Coronel Roca. Los vecinos, que habían alertado a las autoridades, se convirtieron en víctimas de amenazas y agresiones. Los ataques comenzaron hace más de un año, cuando estos individuos, algunos con antecedentes penales, comenzaron a descargar materiales en la zona sin contar con los permisos correspondientes.

Luego de que los residentes alertaran a la policía y a la justicia, la obra fue detenida, lo que provocó la ira de los okupas. Meses después, una mujer que había denunciado la usurpación de su casa fue atacada, lo que la llevó a abandonar su hogar. Alan y Natalia, los agresores, no solo usurparon la vivienda de la mujer, sino que también comenzaron a golpear a aquellos que habían impedido la construcción.

La situación se intensificó cuando, días atrás, estos sujetos atacaron a una comerciante, propinándole una golpiza y amenazándola de muerte. "Ya te voy a matar a vos y a tu marido", dijo Alan, mientras Natalia la golpeaba. Un remisero que pasaba por el lugar intervino y logró detener la agresión, evitando que la mujer sufriera lesiones más graves.

La comerciante denunció que la llegada de la policía fue tardía y que no intervinieron mientras la pareja continuaba amenazando a quienes intentaban ayudarla. La denuncia fue caratulada como "lesiones", a pesar de que la víctima pedía que se tratara como "una tentativa de homicidio".

Los habitantes de Villa Soldati se sienten inseguros y afirman que los agresores actúan con impunidad. "Tenemos mucho miedo porque están dispuestos a todo. Pedimos que la Policía actúe y no hacen nada", comentó un vecino, reflejando la angustia que se vive en el barrio.