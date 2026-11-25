Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- El diagnóstico temprano del VIH continúa siendo uno de los principales desafíos de la salud pública, ya que, en Argentina, se estima que 140.000 personas viven con el virus y que un 13% desconoce su diagnóstico, según datos oficiales.

Este escenario refuerza la necesidad de ampliar las estrategias de prevención y facilitar el acceso al testeo, para que cada vez más personas puedan conocer su situación e iniciar un tratamiento oportuno, según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

"La reciente incorporación del autotest de venta libre suma una alternativa para acercar el diagnóstico a la población. Es una prueba rápida que se realiza mediante un hisopado de encías, sin extracción de sangre, y permite obtener un resultado en aproximadamente 10 a 15 minutos," explicó la Dra. Vanesa Fridman (M.N. 97.832).

Fridman, quien es médica de la División Infectología del Hospital de Clínicas de la UBA, añadió: "Al no requerir orden médica y dar la posibilidad de usarlo de manera autónoma facilita el acceso al diagnóstico, especialmente para quienes tienen dificultades para concurrir a un centro de salud por cuestiones laborales, horarios, temor a la discriminación o situaciones de estigmatización."

No obstante, la especialista advirtió que el acceso al test debe estar acompañado de orientación sanitaria: "Un resultado positivo en el autotest requiere una confirmación mediante un análisis de sangre. Si el resultado es negativo, pero existió una exposición reciente al virus, puede ser necesario repetir la prueba".

"Es fundamental que las personas sepan interpretar el resultado y que cuenten con asesoramiento profesional para determinar si es necesario repetirlo o realizar otros estudios," expresó la Dra. Fridman, tras lo cual habló acerca de que la posibilidad de realizarse el test de manera autónoma también habla de una problemática que persiste, el estigma asociado al VIH.

En ese sentido, dijo: "Todavía hay personas que sienten temor de comunicar su diagnóstico a familiares o amigos, o que desconfían de la confidencialidad de los centros de salud, especialmente en comunidades pequeñas. En Argentina, el testeo de VIH en el sistema público es voluntario, gratuito, confidencial y universal, y prevé el asesoramiento previo y posterior al testeo."

La necesidad de reforzar la prevención de las ITS

Otra preocupación sanitaria es el aumento sostenido de las infecciones de transmisión sexual, particularmente la sífilis. Según datos del Ministerio de Salud, durante 2025 se notificaron 46.799 casos en Argentina, con una tasa de incidencia de 117 cada 100.000 habitantes y se trata del valor más alto registrado hasta el momento. En las jornadas anuales de orientación y testeo que se realizan en el Hospital de Clínicas, en las que participan alrededor de 300 personas por año, la mayoría de los diagnósticos positivos son de sífilis.

La detección temprana resulta fundamental no solo para iniciar el tratamiento correspondiente, sino también para evitar complicaciones y reducir la transmisión. Algunas ITS pueden tener consecuencias a largo plazo, como infertilidad, enfermedad inflamatoria y algunos tipos de cáncer. También es fundamental prevenir la transmisión durante el embarazo.

"Es necesario concientizar a toda la población y también a los profesionales de la salud sobre la importancia de que toda persona sexualmente activa se realice periódicamente pruebas de VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. No hay que esperar a tener síntomas ni a que ocurra una situación particular para consultar", señaló la Dra. Fridman.

En el caso del VIH, en cada edición de la campaña del Hospital de Clínicas se detectan casos positivos en personas que desconocían su diagnóstico. Por fuera de esta acción, algunas personas llegan a los consultorios del hospital escuela cuando ya presentan un deterioro importante de su sistema inmunológico o infecciones oportunistas.

"A esto se le suma que determinados síntomas iniciales pueden confundirse con cuadros gripales u otras enfermedades, lo que puede retrasar la sospecha y la detección," advirtió la doctora.

Por eso, la prevención debe incluir testeos periódicos, el uso de métodos de barrera como el preservativo (que debe ser utilizado en forma consistente, en todas las relaciones y desde el inicio de la misma), la vacunación contra la hepatitis B y el virus HPV, así como el acceso a otras estrategias de prevención como la profilaxis preexposición (PrEP), indicada para personas con exposición continua al VIH.

Jornada gratuita de prevención y testeo

En el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH/SIDA, el Hospital llevará adelante una jornada abierta a la comunidad de orientación y testeo gratuito de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C el martes 1º de diciembre, de 9:00 a 13:00, en el hall central del Hospital (Av. Córdoba 2351, CABA).

La actividad busca facilitar el acceso al diagnóstico, brindar información sobre las distintas infecciones de transmisión sexual, promover medidas de prevención y acompañar a las personas que necesiten continuar con estudios o tratamientos. También habrá posibilidad de vacunarse contra distintas enfermedades.

Agencia NA