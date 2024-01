Video: delincuentes asesinaron de un balazo a un ciudadano ruso en Lanús

Un ciudadano ruso de 40 años fue asesinado de un tiro en el pecho por delincuentes que le robaron en la puerta de su casa en Lanús cuando se encontraba con otra persona.

En la noche del domingo, poco antes de las 22:00, Eugenio Sipatov estaba en la puerta de su vivienda en calle San Bladimiro con un amigo cuando delincuentes a bordo de dos motos lo sorprendieron a punta de pistola.

La persona que estaba a su lado logró escapar, mientras que la víctima fue abordada por los ladrones y al resistirse le efectúan un disparo en el pecho.

Sipatov vivía en Lanús junto con su mujer, también rusa, y en unos días iba a ser papá.

/Inicio Código Embebido/

?? MOTOCHORROS MATARON A UN CIUDADANO RUSO

- Eugenio Sipatov tenía 40 años e iba a ser padre en pocas semanas

- Se resistió al robo y le dieron un tiro en el pecho

- Los asesinos están prófugos

??Lanús pic.twitter.com/foiBhKqz3P — Vía Szeta (@mauroszeta) January 8, 2024

/Fin Código Embebido/

Era programador, vendía criptomonedas y además estaba terminando de construir su casa, donde fue ultimado por delincuentes.

El informe policial señala que en la madrugada del lunes el Juzgado de Garantías de turno, tras el relevamiento de las cámaras de seguridad, solicitó allanamientos con la idea de detener a los ladrones. En conjunto con Comisarias de Lanús y la DDI Avellaneda Lanús se efectivizaron dos pesquisas.

Luego de la declaración de integrantes en uno de los domicilios del Barrio 10 de enero, se comprobó que uno de los delincuentes ofrecía una moto Honda Twister de color blanca, similar a la involucrada en el hecho, por una suma irrisoria siendo visto este con esa moto en horas mas temprana por el barrio.

“Escuché el disparo y salí. Me encontré que ya estaba en el suelo y otro vecino le estaba haciendo RCP. Me acerqué y lo reemplacé. Continué haciendo las maniobras esperando que llegue la ambulancia, que tardó muchísimo. Cuando llegó la médica lo revisó, pero no podían hacer nada. Acordonaron el área y llegó la Policía”, explicó un vecino.