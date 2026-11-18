FOTO: Los minutos posteriores a la fuga de Bertulazzi en San Telmo: compra de un gorro piluso en Martínez

Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) -- En un giro inesperado, el prófugo Leonardo Bertulazzi, conocido por su pasado en las Brigadas Rojas italianas, se compró un gorro piluso en un local de indumentaria en Martínez tras su reciente fuga de prisión domiciliaria en San Telmo. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo Bertulazzi ingresó al comercio como un cliente común y mantuvo una conversación con los empleados antes de realizar la compra, que ahora cobra un significado especial: disfrazarse para escapar.

La fuga del terrorista tuvo lugar el martes 10 de noviembre en horas de la mañana, coincidiendo con la visita del papa León XIV. En ese momento, Bertulazzi se deshizo de su tobillera electrónica y, utilizando un arnés, se lanzó desde el quinto piso para escapar. Este audaz acto ha dejado a las autoridades en busca de respuestas.

Posteriormente, durante el almuerzo, fue visto dentro de un local en Martínez comprando el piluso. Se está investigando si, antes de esa compra, también adquirió otra ropa para ocultarse mejor.

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ASÍ FUERON LOS MINUTOS POSTERIORES DE BERTULAZZI TRAS FUGARSE DE SU CASA EN SAN TELMO Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- Un hombre común que buscaba modernizarse o protegerse del calor. Eso es lo que se creyó cuando el prófugo Leonardo Bertulazzi, ex integrante de Brigadas Rojas italianas, ingresó a un local de indumentaria en Martínez y se compró un piluso luego de la fuga de película que protagonizó en San Telmo, donde cumplía prisión domiciliaria. Las cámaras de seguridad del comercio, ubicado sobre la calle Alvear al 109, en Martínez, registraron el momento en el que Bertulazzi ingresó como un cliente más y conversó largo rato con los dos jóvenes empleados, pero la compra de un gorro piluso tenía detrás otro mensaje: ocultarse para lograr su fuga. Leé más https://t.co/6wtSpnAEiU — Noticias Argentinas (@NAagencia) November 18, 2026

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A pesar de la recompensa de $20 millones ofrecida por el Ministerio de Seguridad Nacional y las grabaciones que documentan sus movimientos, el paradero de Bertulazzi sigue siendo un misterio. Las autoridades lo buscan incansablemente desde hace más de una semana.

Las sospechas apuntan a que podría estar en la provincia de Entre Ríos o incluso haber cruzado de manera ilegal a Uruguay. Esta teoría se refuerza con la reciente detención de un hombre y una mujer, conocidos de Bertulazzi, en el puente de Fray Bentos, donde intentaban cruzar a territorio uruguayo.