Video: así entrenaba a uno de sus perros el dueño del pitbull que mató al caniche en Rosario
El hombre de 35 años, que fue demorado y liberado a las pocas horas, realizaba "entrenamientos" con uno de sus animales en el río. En la nota, las imágenes.
20/11/2026 | 10:08Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Captura de video: el momento del entrenamiento al pitbull
Este jueves por la tardenoche, un perro raza pitbull mató a un pequeño caniche en Mitre y Zeballos, en el centro rosarino. La dueña del animal, que habló en Cadena 3 Rosario, se descompensó tras el episodio. El dueño del perro atacante fue demorado y recuperó su libertad pocas horas después.
Además de las denuncias previas por ataques de sus perros, el dueño del pitbull -un hombre de 35 años-, publicaba en sus redes sociales videos de los juegos de "entrenamientos" a los que sometía a sus mascotas.
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Video. Así entrenaba a su perro el dueño del Pitbull que mató al caniche en Rosario.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? Un perro raza pitbull mató a un pequeño caniche en Mitre y Zeballos.
¿Quién fue afectado por el incidente? La dueña del caniche se descompensó tras el episodio.
¿Cuándo sucedió el ataque? El ataque ocurrió este jueves por la tardenoche.
¿Dónde tuvo lugar el ataque? El ataque tuvo lugar en el centro rosarino.
¿Cómo reaccionó el dueño del perro atacante? El dueño del pitbull fue demorado y recuperó su libertad pocas horas después.
¿Por qué había denuncias previas? Había denuncias previas por ataques de los perros del dueño del pitbull.