FOTO: Captura de video: el momento del entrenamiento al pitbull

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Este jueves por la tardenoche, un perro raza pitbull mató a un pequeño caniche en Mitre y Zeballos, en el centro rosarino. La dueña del animal, que habló en Cadena 3 Rosario, se descompensó tras el episodio. El dueño del perro atacante fue demorado y recuperó su libertad pocas horas después.

Además de las denuncias previas por ataques de sus perros, el dueño del pitbull -un hombre de 35 años-, publicaba en sus redes sociales videos de los juegos de "entrenamientos" a los que sometía a sus mascotas.

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Video. Así entrenaba a su perro el dueño del Pitbull que mató al caniche en Rosario. Cadena 3 Rosario Episodios

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