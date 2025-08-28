FOTO: Viajaban de manera negligente, los interceptaron y la Policía descubrió que tenían $4,5 millones

Cuatro hombres que circulaban en un auto por la avenida General Paz mientras realizaban maniobras negligentes con $4,5 millones fueron interceptados en el barrio porteño de Liniers.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que los implicados viajaban en un Volkswagen Gol Country en sentido Riachuelo, donde un oficial de la Policía Federal les ordenó que detengan la marcha cuyo conductor manejaba con negligencia "acercándose en demasía a una moto".

A la altura de la calle Ángel Roffo, en Liniers, efectivos de Comisaría Vecinal 9B de la Policía de la Ciudad identificaron a los implicados y corroboraron que "carecían de impedimento" para transitar al igual que el rodado.

Además, detectaron que los ocupantes del Gol Country tenían 4,5 millones de pesos y justificaron que el dinero era para comprar otro vehículo.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9 ordenó labrar actuaciones sobre averiguación de ilícito, aunque no adoptó medidas restrictivas contra los involucrados y el auto.