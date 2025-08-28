Viajaban de manera negligente, los interceptaron y la Policía descubrió que tenían $4,5 millones
La Policía de la Ciudad corroboraró que "carecían de impedimento" para transitar al igual que el rodado.
28/08/2025
Cuatro hombres que circulaban en un auto por la avenida General Paz mientras realizaban maniobras negligentes con $4,5 millones fueron interceptados en el barrio porteño de Liniers.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que los implicados viajaban en un Volkswagen Gol Country en sentido Riachuelo, donde un oficial de la Policía Federal les ordenó que detengan la marcha cuyo conductor manejaba con negligencia "acercándose en demasía a una moto".
A la altura de la calle Ángel Roffo, en Liniers, efectivos de Comisaría Vecinal 9B de la Policía de la Ciudad identificaron a los implicados y corroboraron que "carecían de impedimento" para transitar al igual que el rodado.
Además, detectaron que los ocupantes del Gol Country tenían 4,5 millones de pesos y justificaron que el dinero era para comprar otro vehículo.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9 ordenó labrar actuaciones sobre averiguación de ilícito, aunque no adoptó medidas restrictivas contra los involucrados y el auto.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con los cuatro hombres? Los cuatro hombres fueron interceptados por la Policía mientras conducían negligentemente con $4,5 millones en su poder.
¿Quién intervino en el caso? La intervención estuvo a cargo de efectivos de Comisaría Vecinal 9B de la Policía de la Ciudad y un oficial de la Policía Federal.
¿Cuánto dinero tenían? Los hombres viajaban con un total de $4,5 millones en efectivo, que justificaron como dinero para adquirir un vehículo.
¿Dónde ocurrió el hecho? El incidente tuvo lugar en la avenida General Paz, específicamente a la altura de la calle Ángel Roffo, en el barrio de Liniers.
¿Qué acciones tomó el Juzgado? El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9 ordenó actuaciones sobre averiguación de ilícito sin imponer medidas restrictivas.
[Fuente: Noticias Argentinas]