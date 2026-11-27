FOTO: Veredicto en caso de ataque en un estudio de danza se conocerá el 10 de diciembre

Buenos Aires, 27 noviembre (NA) – El veredicto contra Sebastián Damián Villarreal, acusado de haber intentado matar a dos mujeres en un estudio de baile del barrio porteño de Palermo en noviembre de 2020, se conocerá a mediados de diciembre.

Luego de cuatro meses de debate, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°11 anunció que el próximo jueves 10 de diciembre se dictará el veredicto contra el imputado de 36 años, quien permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

En esa misma jornada, Villarreal tendrá la oportunidad de ofrecer sus últimas palabras antes de que se haga pública la resolución.

Recientemente, el fiscal general Nicolás Amelotti presentó su alegato, donde solicitó 14 años y 6 meses de prisión para el acusado, argumentando su responsabilidad en la tentativa de homicidio agravado por ser un ataque de género hacia Julieta Antón y por la tentativa de homicidio simple respecto a la segunda víctima, Sofía Bovino.

Durante su exposición, realizada junto al auxiliar fiscal Luis Arturo Martínez, Amelotti enfatizó que el trastorno de personalidad del acusado no le exime de la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos.

El ataque ocurrió el 10 de noviembre de 2020, cuando Villarreal se presentó en el estudio "El Club de Danza", ubicado en la avenida Federico Lacroze al 2090 en Palermo, tras haber viajado desde su hogar en la localidad bonaerense de Berisso. Allí, esperó a que la víctima llegara al local.

Debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, Villarreal se encontraba en la vereda cuando Antón ingresó. Aprovechando la situación, solicitó pasar al baño y la aguardó en el interior. Al intentar introducirla en la habitación, la víctima se resistió y el acusado sacó un cuchillo tipo carnicero de su mochila.

Antón huyó en busca de ayuda mientras Villarreal la perseguía con el arma en alto. La joven logró llegar a la recepción, donde se refugió con la dueña del local, quien le pidió a Villarreal que detuviera la agresión. Sin embargo, ambas mujeres terminaron heridas mientras el hombre continuaba atacando a Antón.

La escena fue presenciada por varios testigos, quienes pidieron a Villarreal que se detuviera, ya que ambas mujeres ya habían sufrido cortes en diversas partes de su cuerpo. Según el representante del MPF, Villarreal amenazó a los presentes, diciéndoles que se alejaran o que mataría a las dos.

La situación culminó cuando la policía, alertada de lo que estaba ocurriendo, disparó a Villarreal en un muslo mientras él mantenía el cuchillo apuntando hacia las víctimas.

Como resultado del ataque, Antón sufrió heridas en la mano derecha, en el antebrazo izquierdo, en el cuero cabelludo y en la cara, mientras que Bovino fue agredida en la mano y en el antebrazo.

Ambas víctimas brindaron su testimonio durante el juicio, donde explicaron el contexto de la agresión y el tiempo que les llevó recuperarse, enfrentando diversas consecuencias psicológicas.