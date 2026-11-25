La Municipalidad de Rosario pondrá en marcha en diciembre la temporada de verano 2026/2027, con actividades recreativas y deportivas en 15 polideportivos y nueve clubes de la ciudad. Este miércoles 25 de noviembre se habilita el turnero online para realizar la revisión médica obligatoria para el ingreso a las piletas.

Las nueve piletas municipales abrirán el jueves 10 de diciembre y funcionarán hasta el 28 de febrero de 2027. En tanto, las colonias recreativas y las actividades dirigidas comenzarán el lunes 14 de diciembre y se extenderán hasta el 13 de febrero. La inscripción a estas propuestas tendrá dos instancias: la solicitud de turnos online desde el 1° de diciembre y la inscripción presencial a partir del 9.

La programación incluye 28 colonias para chicos de 4 a 12 años, 15 para adolescentes de 13 a 15, propuestas para adultos mayores, escuelas de natación, gimnasia acuática, matronatación, nado libre, pilates, yoga, vóley, hockey y fútbol, entre otras actividades. También habrá iniciativas en el Balneario La Florida y espacios vinculados a proyectos municipales.

Para utilizar las piletas será necesario reservar un turno para la revisión médica a través de rosario.gob.ar. El control tiene un costo de $4.000. Luego, se podrá ingresar con el carnet correspondiente y pagar una entrada diaria o un abono mensual. La tarifa por día será de $2.000 para mayores de 15 años y $1.600 para chicos de 10 a 14. Los menores de 10 años y los jubilados tendrán ingreso gratuito.

Los abonos mensuales para mayores costarán $12.000 en diciembre, $24.000 en enero y $20.000 en febrero. Para menores, los valores serán de $9.400, $18.800 y $15.600, respectivamente. La reserva anticipada permitirá asegurar el ingreso dentro del 50% de la capacidad disponible de cada natatorio. Las consultas pueden realizarse al correo [email protected].