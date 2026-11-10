Una nena de 5 años resultó herida en un ataque a tiros contra una vivienda en Flammarion al 4900

Una nena de 5 años resultó herida durante un ataque a tiros contra una vivienda ubicada en un pasillo de Flammarion al 4900, en la zona sur de Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 22.50, cuando personal policial fue comisionado al lugar por un episodio de desorden.

Al arribar, los agentes entrevistaron a una mujer de 44 años, quien contó que estaba dentro de su casa cuando escuchó las detonaciones. Al salir, vio a otra mujer que se alejaba del lugar con un arma de fuego en la mano. Luego advirtió que su nieta había resultado lesionada.

Una ambulancia del Sies, a cargo de la médica Díaz, asistió a la menor y diagnosticó una herida superficial en la planta del pie derecho, sin riesgo de vida. Posteriormente, fue trasladada junto a su madre al Hospital Roque Sáenz Peña para recibir una mejor atención.

En la inspección de la escena, la Policía constató diez impactos de bala en la fachada de la vivienda y secuestró 12 vainas servidas calibre 9 milímetros que estaban sobre el pasillo. La mujer señalada por la testigo se había retirado antes de la llegada de los efectivos.