FOTO: Una joven de 23 años murió en una comisaría de Barracas y se investiga el hecho

Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- Una joven de 23 años falleció en las últimas horas tras sufrir una descompensación en la comisaría de la División Policía de Pacificación Barrial de la Villa 21-24, en el barrio porteño de Barracas.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, Priscila Romero había sido arrestada el sábado por los efectivos de la Policía de la Ciudad por infracción a la Ley de Drogas (23.737) y tenía en su poder 90 envoltorios de pasta base.

En la comisaría, momentos después, manifestó sentirse mal y se solicitó una ambulancia del SAME con prioridad.

Al instante se descompensó, dejó de responder a estímulos y no presentó signos vitales, por lo que el personal policial inició maniobras de RCP.

Un médico del SAME asistió al personal mediante videollamada hasta la llegada de la ambulancia, pero, a su arribo, se constató el deceso de la joven.

Tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 40, que instruye la causa por "averiguación de causales de muerte" y dio intervención a la Policía Federal.

La autopsia de Romero se llevará a cabo en las próximas horas, al tiempo que se iniciaron actuaciones administrativas en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad para determinar las responsabilidades del personal encargado de custodiar a la joven fallecida.

El sábado por la noche, familiares, amigas y vecinos de Romero realizaron una marcha en la Villa 21-24 para pedir justicia y que se esclarezca el hecho, por lo que se generaron disturbios ante la presencia policial.

Según los videos subidos a las redes sociales, se vivieron momentos de mucha tensión.