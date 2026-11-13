FOTO: Un toro escapa de un camión y recorre las calles de Santa Fe generando caos

El jueves, en la ciudad de Santa Fe, un incidente inesperado tuvo lugar cuando un toro que era transportado en un camión se escapó y comenzó a correr por diversas calles. Durante su fuga, el animal embistió a tres personas, quienes fueron trasladadas al hospital, aunque se encuentran fuera de peligro.

Los hechos se iniciaron alrededor de las 13 horas, cuando el camión se detuvo en un semáforo en la zona de avenida Alem y Belgrano. En ese momento, una de las puertas del acoplado se abrió, lo que provocó que el toro cayera al asfalto y comenzara a correr descontroladamente.

El toro atravesó el macrocentro de la ciudad, pasando cerca del estadio de Unión y continuando por avenida Freyre hasta llegar al Parque Garay.

Heridos y operativo policial

Durante su descontrolada carrera, el toro embistió a tres personas, incluido un ciclista. Todos los afectados fueron llevados al Hospital José María Cullen, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro.

Ante la situación, se implementó un operativo policial que incluyó cortes de tránsito y patrullajes para seguir al animal y prevenir nuevos incidentes.

Finalmente, pasadas las 16:30, un baqueano montado a caballo logró capturarlo en el Parque Garay, poniendo fin a un episodio que mantuvo en vilo a vecinos y automovilistas durante más de tres horas.