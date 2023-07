Un sector disidente de UTA adelantó el paro y hay líneas afectadas en el AMBA

Tras varias semanas de negociación entre el gremio, las empresas y el Gobierno, un sector de los trabajadores de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) decidió adelantar el paro nacional de colectivos previsto para la medianoche y lo inició desde esta tarde.

La medida de fuerza incluye a todos los colectivos del grupo DOTA, que es el más crítico de la gestión del secretario general del sindicato, Roberto Fernández.

La UTA disidente acusó al gremialista de “negociar sus salarios a la baja” e “imponer una grave migración de trabajadores a otras actividades mejor remuneradas”.

En el escrito difundido desde la organización, señalaron: “Nos cansamos de repetir que un sindicato nacional debe negociar para todo el país y no sólo para la región metropolitana de Buenos Aires donde ya Fernández no sólo no consigue firmar un acuerdo - luego de prometer que si no conseguía un acuerdo salarial se iría del gremio- sino que ni siquiera consigue hacer que se cumplan los aumentos otorgados desde el Estado”.

Las líneas afectadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188.

En la provincia de Buenos Aires, las líneas afectadas son 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús) y 570.

En la ciudad de Santa Fe el paro de colectivos comenzará a las medianoche, tal como estaba previsto. Continúan las negociaciones para determinar si el Gobierno provincial envía los fondos necesarios para garantizar el servicio. En Tucumán, en tanto, también está convocado para este viernes.

En desarrollo.

Informe de Mauricio Conti y Matías Arrieta.