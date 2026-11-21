FOTO: Un policía de Santa Fe asesinó a su expareja y luego se quitó la vida en un trágico suceso

Buenos Aires, 21 noviembre (NA) - Un efectivo de la Policía de Santa Fe asesinó este viernes a su expareja, también integrante de la fuerza provincial, utilizando un arma reglamentaria, y posteriormente se suicidó en una vivienda de la capital santafesina, informaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.30 en un domicilio ubicado sobre calle Corrientes, en el barrio Alfonso de la ciudad de Santa Fe. La víctima fue identificada como Romina Benítez, de 27 años, mientras que el agresor era Marcelo Romero, de 28. Ambos prestaban servicios en la Brigada Motorizada de la policía provincial.

Según los primeros elementos reunidos por la investigación, la pareja se había separado meses atrás y tenía un hijo de nueve años. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Benítez había llevado al niño a la escuela y, al regresar a su vivienda, fue sorprendida por Romero, quien la esperaba en el lugar. Tras una discusión, el hombre le disparó y luego se quitó la vida.

La causa quedó a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, quien explicó que Romero se encontraba bajo licencia médica por un accidente laboral y no tenía asignada su arma reglamentaria. En ese contexto, la principal hipótesis indica que el agresor utilizó la pistola de la víctima, quien sí se encontraba en actividad.

La representante del Ministerio Público informó además que fueron revisados los antecedentes judiciales de ambos para determinar si existían denuncias previas o intervenciones relacionadas con hechos de violencia de género. Sin embargo, hasta el momento no se hallaron registros vinculados a la pareja.

Tras el crimen, el hijo de ambos fue retirado del establecimiento educativo por su abuelo, mientras se activaban los protocolos de asistencia y contención para el entorno familiar.

En la escena trabajaron peritos del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y efectivos especializados de la Brigada de Femicidios, quienes realizaron las tareas de relevamiento y preservación de pruebas.

La fiscal señaló que la investigación continúa abierta y que se realizan peritajes para descartar o confirmar la eventual participación de terceras personas, aunque hasta el momento los indicios recogidos en el lugar apuntan a la intervención exclusiva de las dos personas fallecidas. Entre las evidencias secuestradas figura únicamente el arma reglamentaria perteneciente a la víctima.

Con este caso, la ciudad de Santa Fe registró el segundo femicidio en el transcurso de una semana, un dato que volvió a poner en foco la problemática de la violencia de género en la provincia.