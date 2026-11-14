Un motociclista de 22 años murió tras chocar contra un camión en Avellaneda y Arijón
El siniestro ocurrió durante la mañana de este sábado en la zona sur de Rosario. El conductor del vehículo de mayor porte quedó aprehendido y ambos rodados fueron secuestrados.
14/11/2026 | 12:04Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El motociclista tenía 22 años.
Un joven de 22 años murió este sábado por la mañana en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de avenida Avellaneda y Arijón, en Rosario. El siniestro involucró a un camión con doble acoplado y una motocicleta.
El hecho ocurrió alrededor de las 10.55. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron al motociclista debajo del vehículo de gran porte, inconsciente y con lesiones de gravedad.
Personal del SIES acudió al lugar y el médico constató el fallecimiento de la víctima, identificada como Kevin Joel Adrián L., de 22 años. En tanto, el conductor del camión, de 38 años, fue aprehendido.
Ambos vehículos fueron secuestrados para las actuaciones correspondientes: un camión Scania 113 con acoplado y una motocicleta Motomel de 150 cc roja. Interviene la Policía de Investigaciones para determinar las circunstancias del choque.
Lectura rápida
¿Quién murió en el accidente? Un joven de 22 años llamado Kevin Joel Adrián L..
¿Dónde ocurrió el accidente? En la intersección de avenida Avellaneda y Arijón, en Rosario.
¿Cuándo sucedió el accidente? Ocurrió alrededor de las 10.55 del sábado por la mañana.
¿Qué vehículos estuvieron involucrados? Un camión Scania 113 con acoplado y una motocicleta Motomel de 150 cc roja.
¿Cómo se determinó el fallecimiento? El personal del SIES constató el fallecimiento de la víctima en el lugar del accidente.