La Justicia de menores de Morón trabaja para esclarecer quién efectuó el disparo en la cabeza que mató a Mateo Nicolás Carmody Sánchez, alias “Mateíto El Ninja”, un delincuente de 16 años hallado sin vida en el asfalto el domingo por la noche.

El foco de la investigación está puesto en dos hipótesis opuestas: si un tercero —un vecino o un supuesto “justiciero”— abrió fuego en medio del intento de robo, o si fueron sus propios cómplices quienes lo balearon por error antes de escapar y abandonarlo en la calle.

El episodio ocurrió en la esquina de Aguado y Maza, en Morón, cuando Carmody Sánchez y al menos otros dos jóvenes llegaron en un Fiat Cronos gris e intentaron robarle un Toyota Etios a un vecino.

La víctima logró correr, se escucharon detonaciones y “Mateíto” cayó muerto junto a un revólver, mientras el resto de la banda huyó del lugar.

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Las dos pistas centrales de la investigación

Con el avance de las primeras diligencias policiales y judiciales, los investigadores analizan peritajes clave para reconstruir la secuencia del tiroteo:

La hipótesis del “justiciero” o de un tirador entrenado: en el expediente evalúan si un vecino armado o alguien que pasaba por la cuadra disparó al advertir el asalto, una conducta que, de comprobarse, podría derivar en una imputación por homicidio simple fuera de los límites de la legítima defensa. Una fuente de la causa advirtió: “Tal vez fue un policía, o un vecino entrenado. Si le disparó en la cabeza, es porque sabía tirar”.

El fuego amigo dentro de la banda: la otra línea apunta a que uno de los cómplices haya disparado accidentalmente contra Carmody Sánchez durante el intercambio de tiros y que el revólver hallado junto al cadáver pertenezca al propio grupo.

Las pericias al auto y la autopsia: la Policía Bonaerense encontró en La Matanza el Fiat Cronos gris descartado por los sospechosos; el vehículo tenía pedido de secuestro por robo y presentaba varios impactos de bala en la carrocería, por lo que será analizado por Policía Científica junto con el resultado de la autopsia al cuerpo del menor.

El historial delictivo de “Mateíto” y su vínculo con “Agustincito”

Carmody Sánchez había nacido en la Navidad de 2009 —estaba a un mes de cumplir 17 años— y vivía a unas 15 cuadras del lugar donde fue baleado. Pese a su edad, acumulaba antecedentes en el oeste del conurbano dentro de bandas dedicadas al robo de autos:

Detenciones previas: había sido arrestado dos veces en La Matanza y en 2025 afrontó una causa por robo agravado ante el fiscal de menores Juan Pablo Volpicina, expediente que terminó archivado porque entonces tenía 15 años.

El nexo con “Agustincito”: investigaciones policiales lo vinculaban con la banda de “Agustincito”, otro adolescente detenido en octubre en Isidro Casanova tras robar dos autos en cinco minutos, con quien posaba armado y ocultando su rostro con el emoji de un ninja en redes sociales.

Tras conocerse su muerte, la cuenta de Instagram de Carmody Sánchez —que reunía cerca de 1.400 seguidores— fue cerrada, mientras allegados difundieron mensajes de despedida y fotos del adolescente exhibiendo armas y fajos de dólares.