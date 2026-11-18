Un joven de 21 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de protagonizar un enfrentamiento armado con efectivos policiales en la zona sur de Rosario. El procedimiento se inició alrededor de las 3, cuando personal de la Policía de Acción Táctica patrullaba las inmediaciones de Saavedra y Esmeralda.

Según el parte policial, los agentes intentaron identificar a dos hombres que estaban en la vía pública. En ese momento, uno de ellos sacó un arma de fuego, apuntó contra los uniformados y efectuó disparos para cubrir su huida. Se inició una persecución que continuó por distintas calles del sector.

De acuerdo con la reconstrucción del procedimiento, el sospechoso volvió a disparar contra los efectivos en Saavedra y De Paoli y luego en pasaje Morales. La persecución terminó a la altura del 3500, donde el joven fue aprehendido. Durante el intercambio de disparos sufrió una herida en el bíceps del brazo derecho.

En el lugar se secuestró una pistola semiautomática Ballester Molina, que fue encontrada sobre el techo de una vivienda, además de cinco vainas servidas calibre 11,25. El Sies asistió al detenido y diagnosticó una herida de arma de fuego en el miembro superior derecho, con posible fractura. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde quedó en observación.

Por otra parte, una mujer de 43 años, que manifestó ser la madre del joven, también fue aprehendida por entorpecer el accionar policial y amenazar a los agentes. El segundo hombre que estaba inicialmente con el sospechoso logró escapar. Intervino personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 15ª.