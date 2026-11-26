La Justicia de Cañada de Gómez imputó a J. A. por tentativa de homicidio calificado contra un miembro de las fuerzas de seguridad, además de daños contra el domicilio de su ex pareja y un móvil policial. El juez Campos dispuso seis meses de prisión preventiva. El episodio se produjo en el marco de una denuncia por violencia de género que la víctima había radicado previamente.

La audiencia imputativa se celebró este jueves en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez. Allí, la fiscal Abi Luz Cabrera, del distrito judicial de esa ciudad, imputó a J. A. los delitos de daño simple en grado de consumado y en calidad de autor; daño calificado por ser a bienes de uso público, en grado de consumado y en calidad de autor; y tentativa de homicidio calificado por ser cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad, en calidad de autor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El juez de primera instancia Campos dispuso la prisión preventiva por el plazo de seis meses.

Los hechos

Según la acusación, el 23 de noviembre de 2026, alrededor de las 17:45, J. A. se presentó en el domicilio de calle Roque Sáenz Peña al 1000 de Villa Eloísa, lugar de residencia de su ex pareja y del hijo que tienen en común, de un año de edad. Una vez allí, le propinó golpes de puño al vidrio de la ventana ubicada en el frente de la vivienda, causando la rotura total de uno de los paños. Los daños fueron constatados por personal de la Comisaría 6° de Villa Eloísa, de la Unidad Regional X.

Más tarde, alrededor de las 19:30, en la vía pública de la misma calle, mientras se llevaba adelante un procedimiento policial por la denuncia de daños contra el imputado, J. A. le propinó una patada al móvil oficial, causándole una abolladura en la manija de la puerta delantera izquierda, del lado del conductor. Los daños también fueron constatados por el personal de la Comisaría 6°.

El episodio más grave ocurrió alrededor de las 19:50, cuando J. A. se hizo presente a bordo de una bicicleta tipo playera de color azul, gris y amarillo en inmediaciones de la Comisaría 6° de Villa Eloísa, ubicada en calle 20 de Junio al 1400. Allí se acercó a dos oficiales que estaban debidamente uniformados prestando funciones y realizando medidas en el marco de la denuncia de daños que había radicado su ex pareja. En el momento en que uno de ellos se dispuso a efectuarle una requisa palpárea, J. A. —valiéndose de un cuchillo tipo carnicero de aproximadamente 28 centímetros de largo con mango de color blanco— le aplicó una puñalada en el lado derecho del cuello, con claras intenciones de provocar su fallecimiento y por la función que el mismo estaba llevando a cabo.

La herida corto-penetrante en la cara lateral del cuello le ocasionó un sangrado activo, le comprometió la arteria carótida y vasos de esa zona, y le generó peligro de vida. El ataque no logró su cometido porque la víctima fue rápidamente asistida en el Samco de Villa Eloísa, luego en el Hospital San José de Cañada de Gómez y posteriormente trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Sanatorio Laprida de Rosario, donde se le realizó una cirugía reparadora en la zona lesionada. Al día de la fecha, el policía permanece internado.

Contexto de violencia de género

Aunque la imputación formal no incluye un delito con la agravante de violencia de género, el entramado de los hechos permite leer el episodio dentro de una dinámica de violencia familiar que escaló en pocas horas. El primer eslabón fue el ataque al domicilio donde viven su ex pareja y el hijo de ambos, de un año: golpear el vidrio de la ventana del frente no es un daño aislado, sino una acción dirigida contra el lugar donde la mujer y el niño residen. La secuencia continuó con el daño al móvil policial durante el procedimiento por esa denuncia y culminó con el ataque al agente que intervino en el marco de esa misma causa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La fiscalía no calificó el hecho como violencia de género. Sin embargo, el contexto es relevante: la denuncia previa de la ex pareja fue el origen del operativo policial que derivó en el apuñalamiento. El episodio, en ese sentido, forma parte de una escalada que comenzó en el ámbito doméstico y terminó con un policía gravemente herido.

Tras escuchar la imputación, el juez Campos dispuso la prisión preventiva de J. A. por el plazo de seis meses. La causa continuará su curso mientras se profundiza la investigación y se aguarda la evolución del agente herido, cuya vida estuvo en riesgo durante las primeras horas tras el ataque.