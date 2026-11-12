Un Gendarme fue condenado a seis años de prisión por alertar a narcotraficantes sobre controles

FOTO: Gendarme condenado a seis años por alertar a narcotraficantes sobre controles de ruta

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión para un gendarme implicado en una red de narcotráfico, quien alertaba a los delincuentes sobre los controles en las rutas. La resolución afecta a Lucas Alejandro Llopiz, hallado culpable de confabulación como autor, tras el rechazo de la defensa a través de una presentación por irregularidades formales.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el reclamo de la defensa del gendarme. Según la investigación, mientras Llopiz se desempeñaba en la Sección Antidrogas "Ituzaingó" de la Gendarmería Nacional, estableció contactos con José Alberto Laurencio, identificado como uno de los cabecillas de la organización.

El expediente indica que el gendarme proporcionaba información sobre los vehículos involucrados en las investigaciones y otros datos que facilitaban las operaciones de narcotráfico. La pesquisa comenzó en marzo de 2017, a partir de un aviso de un informante sobre un operativo realizado por el personal del Escuadrón 57 "Santo Tomé" de la Gendarmería en un control en la Ruta Nacional 14.

En ese operativo, se detuvo un camión Scania que transportaba 4.631 paquetes de marihuana, con un peso total de 3.985,355 kilos. La investigación reveló que la droga ingresaba al país desde Paraguay por áreas ribereñas del río Paraná, específicamente en la localidad de Cerro Corá, y luego se trasladaba a depósitos en Posadas.

Posteriormente, la droga era cargada en diferentes vehículos y transportada por tierra hacia Roldán, en Santa Fe; Gualeguaychú, en Entre Ríos; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se comercializaba. El grupo delictivo utilizaba autos como "punteros", vehículos sanitarios y cargas de mercadería legítima para camuflar el traslado de la sustancia.

En agosto de 2023, el Tribunal Oral Federal de Corrientes sentenció a Llopiz, y en mayo de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal desestimó el recurso de la defensa, manteniendo la condena.