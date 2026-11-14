Un comisario mató de un disparo a un sargento durante un operativo policial en Chascomús

FOTO: Trágico incidente en Chascomús: un policía muere por un disparo accidental en operativo

Un operativo policial para detener a una banda sospechada de cometer robos terminó con un efectivo bonaerense muerto en Chascomús. El sargento Federico Colarusso recibió un disparo en el pecho efectuado por el arma de un comisario que participaba del procedimiento.

El episodio ocurrió el viernes por la noche en el barrio Lomas Altas, ubicado en la zona oeste de la laguna de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. La víctima prestaba servicio en el Destacamento de Seguridad Vial de Lezama.

Según la reconstrucción inicial, el disparo se produjo después de que cuatro sospechosos fueran reducidos y esposados. El comisario involucrado fue apartado de sus funciones y quedó imputado por homicidio culposo. Por el momento, no se dispuso su detención.

Cómo fue el operativo que terminó en tragedia

Los efectivos habían llegado hasta una vivienda del barrio Lomas Altas para realizar un procedimiento vinculado con una serie de robos cometidos en Alejandro Korn, partido de San Vicente.

Los investigadores habían identificado una propiedad que los sospechosos alquilaban desde hacía aproximadamente dos semanas y un vehículo que tenía pedido de captura por su presunta vinculación con un robo calificado.

A partir de esa información, los policías montaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones de la casa y esperaron a que los ocupantes salieran para intervenir.

Cuando intentaron detenerlos, los sospechosos habrían intentado escapar corriendo y se produjo un intercambio de disparos. Finalmente, los cuatro fueron reducidos y quedaron bajo custodia policial.

Sin embargo, cuando el procedimiento parecía haber terminado, se escuchó una detonación. De acuerdo con los primeros testimonios, el arma que manipulaba el comisario interino de Chascomús se disparó y el proyectil impactó en el pecho de Colarusso.

Los investigadores buscan establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo y determinar si existió una manipulación negligente del arma reglamentaria.

El comisario fue imputado por homicidio culposo

Tras el episodio, el jefe policial involucrado fue apartado de sus funciones y quedó imputado por homicidio culposo, una figura que contempla la muerte causada por una conducta imprudente, negligente o contraria a los deberes de cuidado.

La investigación deberá determinar cómo se produjo la detonación y cuáles fueron las responsabilidades en el hecho. Hasta el momento, el comisario no fue detenido.

Quién era Federico Colarusso

Colarusso había nacido en General Belgrano y vivía en Ranchos, una localidad ubicada a menos de 30 kilómetros de Chascomús. Se desempeñaba en el Destacamento de Seguridad Vial de Lezama.

Su muerte generó conmoción entre sus compañeros y en las comunidades donde había desarrollado su vida personal y profesional.