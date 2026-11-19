FOTO: Un bombero detenido detalla su labor en la visita del Papa León XIV

Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) – Tomás Natenzon, el bombero que fue detenido y luego sobreseído por el uso de una supuesta acreditación apócrifa, ha compartido detalles en sus redes sociales sobre la labor que llevó a cabo con la empresa responsable del sistema de comunicaciones durante la visita del papa León XIV.

En su publicación, Natenzon explica que "durante semanas, un equipo de profesionales trabajó en la planificación, el diseño y la puesta en marcha de una infraestructura que incluyó más de 20 repetidoras en los distintos puntos de la agenda: Palermo, el Episcopado en CABA, el Cottolengo Don Orione, Luján, FADEA y la Catedral de Córdoba, entre otros".

Natenzon también relató los elementos implementados, subrayando que "fue un orgullo formar parte de ese equipo y tener la responsabilidad de diseñar las configuraciones utilizadas en el despliegue".

Uno de los sistemas implementados fue la arquitectura IP Site Connect, que permitía la comunicación entre todos los equipos a través de una única red: "Su importancia fue fundamental debido a la gran cantidad de personas presentes, ya que las redes de telefonía celular estaban saturadas y no funcionaban adecuadamente".

El bombero destacó: "Fueron semanas de muchísimo trabajo, planificación y compromiso. A pesar de lo que ocurrió después, el sistema funcionó correctamente durante los días previos, el evento y también después". Además, reflexionó sobre el esfuerzo detrás de cada comunicación: "Me enorgullece haber sido parte de este equipo y quería que esta parte de la historia también se conociera".