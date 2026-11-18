Un auto volcó en el cruce de Circunvalación y la autopista Rosario-Santa Fe: hay un herido
El siniestro ocurrió cerca de las 7.40 e involucró a una camioneta y otro vehículo. El conductor sufrió lesiones y fue asistido por personal de emergencias.
18/11/2026 | 08:09Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El auto terminó volcado sobre el carril rápido.
Un accidente de tránsito se produjo este miércoles alrededor de las 7.40 en la intersección de avenida Circunvalación y la autopista Rosario-Santa Fe, en la mano hacia el norte. El siniestro involucró a una camioneta y un automóvil.
Según el reporte policial de la Unidad Regional II, el auto terminó volcado sobre el carril rápido. Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió lesiones y se solicitó la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias.
Personal policial trabajaba en el lugar para atender la situación y ordenar la circulación. Por el momento, no se informaron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el choque.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un accidente de tránsito involucró a una camioneta y un automóvil.
¿Quiénes estuvieron involucrados? El accidente involucró a un conductor y a los vehículos mencionados.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió este miércoles alrededor de las 7.40.
¿Dónde se produjo el accidente? En la intersección de avenida Circunvalación y la autopista Rosario-Santa Fe.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? El auto terminó volcado y el conductor sufrió lesiones, requiriendo asistencia médica.
¿Por qué se solicitó ayuda? Debido a las lesiones del conductor y la necesidad de ordenar la circulación.