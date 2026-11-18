Un accidente de tránsito se produjo este miércoles alrededor de las 7.40 en la intersección de avenida Circunvalación y la autopista Rosario-Santa Fe, en la mano hacia el norte. El siniestro involucró a una camioneta y un automóvil.

Según el reporte policial de la Unidad Regional II, el auto terminó volcado sobre el carril rápido. Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió lesiones y se solicitó la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias.

Personal policial trabajaba en el lugar para atender la situación y ordenar la circulación. Por el momento, no se informaron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el choque.